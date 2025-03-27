ВС отказал в пересмотре рейтинговой системы управляющих

Они подали коллективный иск из-за того, что рейтинг приводит к недобросовестной конкуренции. Дело дошло до админколлегии Верховного суда, которая встала на сторону налоговых органов и не признала критерии регистра необоснованными.

Арбитражные управляющие выступили против балльной системы при их назначении на банкротства. Они подали коллективный иск об оспаривании введенного в прошлом году рейтинга. Дополнительно с заявлением обратились управляющие Анатолий Баранов и Евгений Семченко.

Дело дошло до Верховного суда. Как следует из материалов, коллективный иск оставили без движения. Затем его объединили с жалобой Баранова и Семченко, чтобы рассмотреть на одном заседании (дело № АКПИ24-1111). Управляющие настаивали, что новое регулирование создает почву для недобросовестной конкуренции. Они просили признать недействующими положения, введенные постановлением правительства № 634.

По мнению ФНС, хотя процедура выбора управляющих меняется для государства как кредитора в делах о банкротстве, это никак не влияет на права иных участников процесса. Истцы, в свою очередь, указали следующие недостатки системы:

Начисление баллов не учитывает нюансы каждой процедуры, например стоимость активов, величину реестра требований кредиторов, продолжительность банкротства.

Критерии рейтинга не оценивают разную сложность. Так, за процедуру работы с крупными промышленными предприятиями и физлицами начисляют одинаковое количество баллов.

Снятие баллов за административные нарушения происходит безвозвратно и не учитывает степень вины и оценку последствий.

Админколлегия оценила доводы заявителей и отказала в признании критериев необоснованными, сообщили в пресс-службе ВС. Подробных выводов суда пока нет, мотивировочную часть еще не изготовили.

Рейтинг управляющих

Постановление правительства № 634 приняли 22 мая 2024 года. Согласно нормативному акту, для управляющих ввели систему баллов. Следом ФНС разработала рейтинговый список управляющих и их саморегулируемых организаций. Сейчас балльную систему используют только в делах о банкротстве, которые инициировали налоговики.

На основе рейтинга с февраля 2025 года проводится отбор кандидатур арбитражных управляющих. При этом критерии, по которым подсчитывают баллы, вызвали недовольство среди самих специалистов. Регистр учитывает следующие показатели: результаты погашения требований кредиторов, эффективность торгов, скорость процедур банкротства, выявленные нарушения в действиях управляющих.

Сейчас эту систему применяют к ограниченному кругу дел о банкротстве, где мажоритарным (преследует собственные интересы) кредитором выступает налоговая. ФНС выставляет баллы по собственным критериям, а когда «правила игры» нарушают, их снимают, объяснила партнер адвокатского бюро Плешаков, Ушкалов и партнеры Плешаков, Ушкалов и партнеры Федеральный рейтинг. группа Банкротство (споры mid market) группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры: mid market) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) × , адвокат Анна Маджар. Она считает, что сама система контроля за деятельностью управляющих необходима, в частности, и самим экспертам. Вместе с тем нужны четкие критерии оценки как качества работы как управляющего, так и самой процедуры. По ее словам, необходимо понимать, в каком состоянии должник, его положение и активы. Пока что такое сравнение некорректно.

Процедуры банкротства различны: есть обычный должник без активов, а есть банкрот с дорогостоящим имуществом во Франции и субсидиаркой по компаниям, в которых он был руководителем

Анна Маджар, адвокат, партнер адвокатского бюро Плешаков, Ушкалов и партнеры Плешаков, Ушкалов и партнеры Федеральный рейтинг. группа Банкротство (споры mid market) группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры: mid market) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) ×

Кейс Апелляция объяснила, как считать вознаграждение управляющего

Инициатива арбитражных управляющих об учете стоимости активов, величины реестра требований кредиторов, продолжительности процедуры банкротства представляется актуальной и грамотной, подытожила Маджар.

Руководитель практики банкротства юридической компанииA.Т. Legal A.Т. Legal Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры: mid market) группа Банкротство (споры mid market) группа Недвижимость, земля, строительство (mid market) × Владимир Белявцев высказался в другом аспекте. Составление рейтинга создает риски манипуляций, когда управляющие вынуждены ориентироваться не на интересы кредиторов или должника, а на формальные критерии оценки. По наблюдениям Белявцева, идея составления рейтинга воспринята профессиональным сообществом управляющих по большей части отрицательно.

В основе любой системы лежат интересы ее составителя в выборе того, как учитывать полученные данные, указывает юрист. Поэтому рейтинг может использовать только налоговый орган. Методики присуждения баллов нельзя учитывать против управляющих в иных вопросах, в частности при расчете дополнительного вознаграждения. Стимулирование качественной работы арбитражных управляющих должно основываться на прозрачных механизмах саморегулирования, подметил Белявцев.

Целесообразнее развивать систему внутреннего аудита и профстандартов, когда оценивать управляющих будут не через призму усредненных показателей, а с учетом реальных условий каждой процедуры

Владимир Белявцев, руководитель практики банкротства юридической компанииA.Т. Legal A.Т. Legal Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры: mid market) группа Банкротство (споры mid market) группа Недвижимость, земля, строительство (mid market) ×

Даниил Панков