ВС определит правила списания неустойки по госконтрактам

Неустойку по таким контрактам можно уменьшить на 50%, если ее сразу выплатили. Заказчик вычел пени и штраф из итоговой стоимости, но в снижении суммы ответственности отказал. Три инстанции встали на сторону госоргана и отказали в возврате половины. Поставщик подал жалобу в Верховный суд и указал, что полностью выплатил неустойку зачетом.

30 апреля 2022 года «Новый элемент» заключил госконтракт с управлением МВД по Нижегородской области на поставку быстровозводимого сооружения. На исполнение дали 60 дней. Товар приехал спустя 119 дней, 26 октября 2022-го. Пени составили 900 000 руб., а штраф — 1,5 млн руб. (5% от цены контракта). В акте приема-передачи согласовали оплату путем уменьшения итоговой стоимости на сумму этой неустойки.

«Новый элемент» попросил о снижении требований на 50% по правилам из постановления правительства № 783 (если общая сумма неустойки превышает 5% цены контракта, не более 20%, заказчик списывает 50% при условии уплаты оставшейся суммы). МВД отказало в возврате удержанных 1,2 млн руб. В связи с этим фирма обратилась в суд (дело № А43-16094/2023). До рассмотрения дела гендиректор Михаил Швецов уступил право требования этой суммы себе же.

Практика Экономколлегия оценит действие моратория в отношении неустойки

Три инстанции отказали в удовлетворении иска. Они установили, что условия контракта нарушены, а неустойка обоснована. Суды исходили из того, что компания не уплатила половину пеней и штрафов, а значит, особые правила здесь неприменимы.

Швецов с такими выводами не согласился и подал жалобу в Верховный суд. Он указал: нижестоящие инстанции не учли, что фактически неустойка полностью оплачена путем вычета из стоимости договора. Кроме того, правила № 783 — мера поддержки исполнителей по госконтрактам. Применять ее — не право, а обязанность управления. Удержание неустойки, считает Швецов, нельзя считать препятствием для взыскания неосновательного обогащения. При этом не имеет значения источник возникновения этих денег у контрагента.

Судья ВС Марина Пронина посчитала доводы заявителя заслуживающими внимания и передала жалобу на рассмотрение экономколлегии. Заседание назначили на 16 апреля.

Даниил Панков