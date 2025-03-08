ВС определит действие моратория на пени за акциз

Индивидуальному предпринимателю доначислили таможенные акцизы при ввозе товаров через границу. Он оспорил это решение в первой и апелляционной инстанциях, потому что, на его взгляд, подакцизные товары определили неправильно. Суд округа акты отменил. В жалобе в ВС предприниматель настаивает, что применять штрафные санкции в период моратория нельзя.

Предприниматель Илья Балановский в 2021 году ввез и задекларировал на таможенной территории ЕАЭС одноразовые электронные сигареты. Он уплатил соответствующий акциз по ставке 60 руб. за единицу. В июне 2023-го при проверке Центральная почтовая таможня установила, что ИП передал не всю информацию о товарах, что повлекло за собой недоплату таможенных платежей. Акциз не уплатили на жидкость внутри самих одноразовых сигарет. Балановскому доначислили 7 млн руб. акцизов и пеней. ИП не согласился и обратился в суд, чтобы оспорить взыскание (дело № А40-159568/2023).

Первая и апелляционная инстанции поддержали предпринимателя и отменили доначисление. Они исходили из того, что жидкость в одноразовой сигарете — ее неотъемлемая часть. Сама конструкция не разбирается, не перезаправляется и не предназначена для повторного использования. В свою очередь, такая сигарета уже отдельно облагается акцизом. Следовательно, по мнению судов, Балановский ввез один вид подакцизного товара.

Практика Экономколлегия оценит действие моратория в отношении неустойки

Кассация отменила акты и отказала ИП в удовлетворении требований. Суд округа пришел к выводу, что закон не предусматривает особенности налогообложения жидкости. Неважно, поставляют ее как компонент электронной сигареты или отдельно. Идентификация ввозимых товаров в качестве единого целого не свидетельствует о возможности определения налога только по количеству электронных сигарет. А значит, решение таможни не повлекло двойного обложения акцизом.

Балановский обратился в Верховный суд с кассационной жалобой, в которой полностью сменил предмет оспаривания. Это связано с тем, что экономколлегия уже рассмотрела аналогичное дело 7 февраля и вынесла решение не в пользу предпринимателя (дело № А40-121786/2023). Заявитель не стал продолжать спор относительно подакцизности составных частей товара.

В жалобе ИП настаивает, что суды не применили мораторий на неустойки в спорный период. Вместе с тем пени за просрочку уплаты налога или сбора и другие финансовые санкции не начисляются на требования, которые возникли до введения моратория. Балановский отметил, что у спорные таможенные платежи — не текущая задолженность, а значит, мораторий действует на пени с 1 апреля 2022-го.

Жалобу на рассмотрение экономколлегии передал судья ВС Анатолий Першутов. Заседание назначили на 2 апреля.

Даниил Панков