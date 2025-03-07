ВС определил судьбу неполученной из-за санкций прибыли

Брокер сначала перечислил деньги клиенту, а потом вернул себе, когда не получил их от иностранного депозитария. Он сослался на техническую ошибку, и инстанции встали на его сторону. ВС посчитал, что у брокера нет права возвращать деньги в одностороннем порядке.

Тамара Шкулева купила облигации компаний Teva и Pemex, которые учитывались на счете, открытом в депозитарии Euroclear. Приобрела она их в рамках договора банковского обслуживания, то есть через российскую кредитную организацию. Эмитенты погасили ценные бумаги в апреле 2022 года. Российский депозитарий зачислил €780 000 (столько же получил Euroclear) своему клиенту. Брокеру сумма так и не вернулась: из-за санкций Euroclear не перевел деньги. Тогда банк решил вернуть то, что зачислил Шкулевой. Клиент с этим не согласился и подал иск в суд (дело № 5-КГ24-164-К2).

Три инстанции встали на сторону российского депозитария, отметив, что в условиях санкций держатели иностранных финансовых инструментов сами несут риски блокировки принадлежащих им ценных бумаг и выплат по ним. Поэтому банк не должен возмещать клиенту неполученную прибыль. Суды отклонили довод заявителя о применении к этому спору норм закона «О защите прав потребителей», указав, что покупка ценных бумаг не может быть признана деятельностью, которая направлена на удовлетворение бытовых потребностей.

Процесс ВС решит, когда брокер виновен в убытках

Гражданская коллегия Верховного суда отменила акты нижестоящих инстанций и отправила дело на новое рассмотрение. ВС отметил, что банк безосновательно в одностороннем порядке списал деньги. Это нарушает условия договора о комплексном банковском обслуживании физлиц. Кроме того, доводы кредитной организации о том, что она по ошибке направила клиенту средства, не подтверждены документацией. И суды не оценили правомерность способа защиты банком своих прав. В таком случае, по мнению ВС, нужно было обратиться за взысканием денег в суд.

По словам партнера АБ Бартолиус Бартолиус Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры: mid market) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Банкротство (споры high market) группа Комплаенс группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Уголовное право группа Экологическое право группа Энергетика группа Земельное право группа Недвижимость, земля, строительство (mid market) группа Природные ресурсы 18место По выручке 18место По выручке на юриста 18место По количеству юристов Профайл компании × Мухамеда Афаунова, который представлял интересы Шкулевой, спор уникален тем, что ответчик совмещал функции брокера и кредитной организации. Деньги зачислили на счет истца по поручению ответчика как депозитария, а затем, уже действуя как банк, он списал сумму в свою пользу.

Такое одностороннее списание априори невозможно в ситуации, когда ответчик — депозитарий, который перевел средства в счет погашения облигаций на счет клиента в стороннем банке.

Мухамед Афаунов, партнер АБ Бартолиус Бартолиус Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры: mid market) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Банкротство (споры high market) группа Комплаенс группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Уголовное право группа Экологическое право группа Энергетика группа Земельное право группа Недвижимость, земля, строительство (mid market) группа Природные ресурсы 18место По выручке 18место По выручке на юриста 18место По количеству юристов Профайл компании ×

Даниил Панков