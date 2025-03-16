ВС напомнит о правилах перерыва течения исковой давности

Компания просрочила оплату поставки и признала долг в передаточном акте. Суды взыскали с нее полноценную неустойку, сроки давности по которой уже истекли. По их мнению, признание долга прервало течение сроков. Ответчик обратился в экономколлегию: он признал только основной долг без неустойки.

«Северэнерго» 28 ноября 2019-го заключил с «Ленгазспецстроем» договор, по которому обязался поставить техническую продукцию для строительства нефтепровода. Оплата товара по контракту считается исполненной с момента списания средств со счета покупателя, решили стороны. Пени в случае просрочки установили в размере 0,05% от всей цены, но не более 10% от несвоевременно выплаченной суммы.

«Ленгазспецстрой» допустил несколько просрочек, и «Северэнерго» насчитал 22,3 млн руб. пеней. Поскольку претензию проигнорировали, поставщик подал аналогичный иск в суд (дело № А56-35640/2023). Ответчик заявил встречное требование на 3 млн руб. неосновательного обогащения, 2 млн руб. неустойки и 1 млн процентов. В обоснование он указал на перечисленные 120 млн руб. аванса и то, что поставщик сам нарушил сроки. Более того, исковая давность по поставкам уже истекла.

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Три инстанции полностью удовлетворили первоначальный иск и частично — встречный (взыскали 4,3 млн руб. из-за перерасчета процентов). Суды указали, что в связи с подписанием акта сверки от 21 мая 2020 года течение исковой давности началось заново и срок истек 21 мая 2023-го, а в суд иск поступил 17 апреля того же года. А по требованию процентов инстанции указали: они не взимаются с предварительной оплаты, поскольку нет денежного обязательства до момента истребования средств.

«Ленгазспецстрой» обратился в Верховный суд с кассационной жалобой, настаивая на частичном пропуске исковой давности по требованию о взыскании неустойки за период до 2 апреля 2020-го. По мнению заявителя, акт сверки затрагивает взаимоотношения сторон только по оплате основного долга и сведений о начисленных неустойках не содержит. А значит, отмечает «Ленгазспецстрой», это не признание дополнительных требований — оно не прерывает исковую давность по ним. Еще компания заявила, что нет оснований для взыскания пени, так как обязательства прекращены зачетом.

Даниил Панков