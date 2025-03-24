ВККС объявила о новых вакансиях

Квалифколлегия ищет десять судей и одного зампреда.

Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакантных должностей. Нужны:

зампред в Нижегородский областной суд;

судья в 12-й арбитражный апелляционный суд;

12-й арбитражный апелляционный суд; судья в Южный окружной военный суд;

судья в Грозненский гарнизонный военный суд;

судья в Донецкий гарнизонный военный суд;

два судьи в Махачкалинский гарнизонный военный суд;

судья в Новороссийский гарнизонный военный суд;

судья в Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд;

судья в Улан-Удэнский гарнизонный военный суд;

судья в Херсонский гарнизонный военный суд.

Судьи ВККС открыла новые вакансии

Документы принимают до 21 апреля. Заявление можно подать с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу — с 10:00 до 16:45 по адресу: Москва, ул. Баррикадная, д. 8, стр. 4, каб. № 105.

Весной ВККС еще принимает документы на другие должности. До 7 апреля открыты вакансии трех судей, трех зампредов и двух председателей. 14 апреля — последний день подачи документов на должности четырех судей, восьми зампредов и двух председателей, а до 18 апреля актуальны вакансии пяти судей, пяти зампредов и одного председателя.

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