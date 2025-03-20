Великобритания сняла санкции с экс-сенатора Фархада Ахмедова

Власти Англии исключили бывшего совладельца «Нортгаза» из санкционного списка. Ранее ЕС не стал продлевать ограничительные меры против него.

Управление по финансовым санкциям Великобритании (OFSI) обновило санкционные списки. Согласно новой информации, ограничительные меры сняли с российского миллиардера Фархада Ахмедова. Об этом сообщили на официальном сайте правительства Великобритании.

Изначально санкции в отношении Ахмедова ввел Евросоюз в 2022 году. Вслед за ним в апреле того же года Великобритания предприняла масштабное обновление российского сегмента санкционного списка, под которое подпал бывший сенатор Совета Федерации. Уже в 2023-м ЕС отказался от продления санкционного режима для Ахмедова, тем самым исключив миллиардера из списка.

Фархад Ахмедов

В 2004 году Ахмедова назначили представителем администрации Краснодарского края в СФ. В 2007-м он вновь занял пост сенатора в качестве представителя собрания депутатов Ненецкого автономного округа в СФ до 2009-го. В ноябре 2012 года Ахмедов продал 49% акций компании «Нортгаз» «Новатэку» за $1,375 млрд. Часть средств, по данным Forbes, он вложил в акции самого покупателя, а еще «Лукойла», «Газпрома», «Норильского никеля», Сбербанка и «Магнита».

В конце 2016-го Высокий суд Лондона обязал Ахмедова выплатить бывшей супруге £453 млн. Миллиардер отказался от выплат, но спустя два года Мосгорсуд тоже встал на сторону экс-супруги. Он отказал в признании развода. В 2021-м бизнесмен все же выплатил компенсацию в размере £150 млн.

Санкции ЕС снял санкции с четырех россиян

7 марта OFSI исключило из санкционного списка Великобритании «Росбанк» и еще одну турецкую компанию. Дополнительно OFSI уточнило, что «Т-банк» остается под санкциями (1 января «Росбанк» завершил присоединение к «Т-банку» и стал его частью, теперь это объединенная кредитная организация).

14 марта послы стран — членов ЕС согласовали продление санкций против российских граждан и компаний еще на шесть месяцев, но исключили из списка четырех россиян. Санкции отменили в отношении:

министра спорта Михаила Дегтярева;

сестры Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой;

бизнесмена Вячеслава Кантора;

экс-главы «Еврохима» Владимира Рашевского.

В совокупности продлили ограничительные меры в отношении более чем 2400 человек. Это стандартная процедура, которая проходит дважды в год — в марте и сентябре. Прошлый срок действия санкций истекал 15 марта. На исключении некоторых россиян из санкционного списка настаивала Венгрия. Иначе страна грозила заблокировать продление санкций.

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