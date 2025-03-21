Великобритания оштрафовала юрфирму за нарушение санкций

HSF Moscow, дочернюю структуру лондонской компании Herbert Smith Freehills обвинили в переводах в пользу подсанкционных банков.

Управление по реализации финансовых санкций (OFSI) наложило штраф на юридическую компанию Herbert Smith Freehills CIS LLP (HSF Moscow) за нарушение финансовых санкций Великобритании. Об этом сообщили в пресс-релизе ведомства. HSF Moscow — дочерний офис британской юрфирмы HSF London. Окончательно структура покинула Россию 31 мая 2022 года.

По данным OFSI, штраф связан с шестью платежами HSF Moscow на общую сумму £3,9 млн на счета подсанкционных «Альфа-Банка», «Совкомбанка» и «Сбербанка». Эти средства она переводила напрямую банкам. Из релиза следует, что платежи осуществляли на протяжении семи дней, пока фирма закрывала свой российский офис. В результате этих нарушений OFSI оштрафовала ее на £465 000.

Санкции Суд Лондона рассмотрит дело экс-губернатора Севастополя о нарушении санкций

В публикации указали, что компания HSF London от имени HSF Moscow добровольно раскрыла информацию о нарушениях, в связи с чем штраф снизили на 50% (его изначальный размер £930 000). Ведомство отметило, что взыскание касается исключительно HSF Moscow, и никаких претензий к действиям HSF London у нее нет. Дополнительно OFSI указало, что это лишь одно из первых подобных дел. Великобритания, по словам ведомства, продолжит уделять первоочередное внимание соблюдению санкций, в том числе посредством публичных действий и денежные взысканий.

Сама Herbert Smith Freehills объяснила изданию Financial Times, что платежи произвели по ошибке. По словам юрфирмы, она «разочарована штрафом». Несмотря на то, что компания самостоятельно раскрыла ошибку и сотрудничала в дальнейшем следствии.

Herbert Smith Freehills

Herbert Smith Freehills консультировала клиентов из России и СНГ с 1992 года. Московский офис она открыла в 1999-м. 10 марта 2022 года компания объявила о своем уходе. В заявлении Herbert Smith Freehills подчеркнула, что фирма закрывает свой московский офис и прекращает любое взаимодействие с Россией.

Право.ru