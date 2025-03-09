Суд дважды оштрафовал Google

Американскую компанию признали виновной по двум нарушениям и взыскали в общей сложности 7,3 млн руб.

Таганский районный суд привлек Google LLC к административной ответственности в рамках двух дел подряд. Об этом сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Первое дело связано с повторным нарушением закона «О самоконтроле соцсетей» (ч. 2 ст. 13.50 КоАП). Сумма штрафа составила 3,5 млн руб.

Второе административное наказание в виде штрафа в размере 3,8 млн руб. назначили за нарушение порядка ограничения доступа к информации. Google не выполнил требования Роскомнадзора по удалению неправомерной или недопустимой информации с интернет-ресурсов американской компании (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).

Процесс Кассация отказала Google в приостановлении взыскания 9,5 млрд руб.

Летом 2023 года суд оштрафовал по этому же основанию Google LLC на 3,5 млн руб., а в декабре 2023 года компания получила штраф на 4,6 млрд руб. (оборотный штраф) за повторное неудаление запрещенной информации (ч. 5 ст. 13.41 КоАП).

Кроме этого, компанию не раз признавали виновной в неисполнении предписаний Роскомнадзора (ст. 19.7.10-4 КоАП). Так, летом этого года суд оштрафовал Google на 5 млн руб. А ранее в ноябре мировой судья в Таганском районе Москвы зарегистрировал новый протокол в отношении компаний по этому же правонарушению.

В ноябре 2024-го Таганский райсуд вновь признал Google виновным в неудалении запрещенного контента (ч. 2 ст. 13.41 КоАП) и назначил штраф в размере 3,8 млн руб.

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