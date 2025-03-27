Право.ru стало стратегическим партнером медиационного центра

Деловое сообщество ClubFirst при партнерстве Право.ru запустило в России независимый медиационный центр Consensus Hub. Главная цель проекта — помочь предпринимателям разрешать конфликты без суда, снижая расходы на юридическое сопровождение и сохраняя деловые связи.

В российском предпринимательском сообществе назрела огромная потребность развивать культуру внесудебного урегулирования деловых конфликтов через бизнес-медиаторов, уверен сооснователь ClubFirst, управляющий партнер Consensus Hub Максим Карпов. При этом сейчас в РФ, несмотря на повышение судебных пошлин, сохраняется тенденция «споров за каждый рубль». На это обращает внимание CEO Право.ru, сооснователь Consensus Hub Борис Болтянский. По его наблюдениям, продолжают расти затраты на юридическое сопровождение корпоративных конфликтов.

Экономическая целесообразность и формирующаяся культура национального предпринимательства явно демонстрируют необходимость активно задействовать внесудебные методы урегулирования споров.

Борис Болтянский, CEO Право.ru, сооснователь Consensus Hub

Проект создаст дискуссионную платформу, где бизнесмены, медиаторы и юристы смогут обмениваться лучшими практиками, разрабатывать стандарты медиации и внедрять их в бизнес-среду. В состав медиационного совета Consensus Hub вошли партнеры юрфирм из рейтинга «Право-300», среди которых — управляющий партнер адвокатского бюро Деловой фарватер Деловой фарватер Федеральный рейтинг. группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Уголовное право 12место По выручке на юриста 13место По выручке 14место По количеству юристов × Сергей Варламов и основатель МКА «Николаев и партнеры» МКА «Николаев и партнеры» Федеральный рейтинг. группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Санкционное право группа Частный капитал 32место По выручке Профайл компании × Юрий Николаев. Кроме них, там есть известные российские предприниматели и топ-менеджеры: президент «Холодильник.ру» Юрий Еременко, CEO и совладелец мебельной фабрики «Мария» Ефим Кац, управляющий партнер ГК «Добро» Иван Богатов, основатель ELS Group Сергей Бекренев, гендиректор компании «Регион Лизинг» Рустем Мухамедов и советник председателя совета директоров группы «Агроком» Антон Ходарев.

Перспективы медиации

Судебная практика показывает, что количество арбитражных споров растет, а их суммы снижаются. Компании готовы судиться даже по незначительным поводам, так как судебная система остается относительно доступной. Но даже юристы уже давно советуют клиентам не доводить дело до суда, а искать компромиссные решения. И основная проблема не в отсутствии медиаторов, а в низкой культуре внесудебного урегулирования. В России суд воспринимается как инструмент давления, а не как площадка для справедливого разрешения конфликта.

При этом медиация работает, что доказывает недавняя история с разрешением конфликта вокруг активов строительной компании «Амурстройзаказчик»: он включал в себя более полусотни споров и четыре с половиной года судебных разбирательств. Ситуация изменилась, когда одна из сторон обратилась к профессиональному медиатору. Тот за полгода провел несколько раундов переговоров отдельно с каждым из участников конфликта. Это были встречи один на один без участия представителей и профессиональных юристов. Когда оппоненты достигли принципиальных договоренностей, то их сразу зафиксировали и передали юристам. Те нашли оптимальный способ, чтобы все исполнить на практике: итоговое соглашение урегулировало 30 дел в арбитражных судах разных регионов и СОЮ (подробнее — «Долгий корпоративный конфликт решили через медиацию»).

Алексей Малаховский