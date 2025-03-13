Кассация согласилась с отказом арестовать долю Татьяны Ким в Wildberries

Такой обеспечительной меры добавился Владислав Бакальчук в рамках иска об аннулировании сделки по передаче активов Wildberries в объединенную компанию «РВБ». Нижестоящие инстанции ему отказали.

Сегодня Арбитражный суд Московского округа согласился с тем, что в рамках дела № А41-90092/2024 не нужно было арестовывать 99% долей Wildberries, которые принадлежат Татьяне Ким. Этот вопрос касался только наложения обеспечительных мер.

Спор по существу прошел уже две инстанции, и обе отказали Владиславу Бакальчуку. Суды не нашли оснований для признания незаконными 27 сделок об отчуждении дочерних компаний Wildberries и сделки по передаче прав на доменное имя. «Доказательства того, что эти сделки причинили вред или были направлены на причинение вреда Wildberries и истцу, представлены не были», — указано в судебных актах.

История семейно-корпоративного конфликта

Прошлым летом Wildberries объединился с Russ, учредив совместную компанию «РВБ». Бакальчук, муж Ким, выступил против этой сделки, назвав условия слияния неприемлемыми. Ким в ответ отметила, что ее супруг был в курсе предстоящей сделки, и подала иск о расторжении брака, который удовлетворили в феврале.

В разговоре с РБК Бакальчук подчеркивал, что брачного договора нет, поэтому компанию нужно делить поровну. При этом формально до объединения Ким принадлежало 99% маркетплейса, а Бакальчуку — 1%.

Параллельно с этими разбирательствами идут другие споры с участием тех же или аффилированных с ними сторон. Так, Wildberries взыскивает 712,9 млн руб. с компании «ВБ Девелопмент», которая на 100% принадлежит Бакальчуку (дело № А41-12398/2025). Эти претензии связаны с тем, что «ВБ Девелопмент» не вернул заем, который компании выдал Wildberries, объяснил «Интерфаксу» представитель объединенной компании «РВБ». «Срок его погашения прошел, но деньги не возвратили. В связи с этим приняли решение истребовать средства через суд», — сказал он.

Право.ru