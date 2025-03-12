Кассация подтвердила ответственность за соблюдение санкций

Нижестоящие инстанции взыскали €3,8 млн с финской Wartsila в пользу судзавода. Ответчик расторг договор из-за санкционного режима и не успел выполнить свои обязательства полностью.

Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе решения первой и апелляционной инстанций в рамках спора между судостроительным заводом «Северная верфь» и финской компанией Wartsila Solutions. АС подтвердил взыскание €3,8 млн в пользу российского истца (дело № А56-59501/2023).

Верфь требовала взыскать с ответчика излишне уплаченный аванс по договору от 23 сентября 2020 года. По его условиям финская сторона обязалась поставить заказчику четыре комплекта оборудования для судов. «Северная верфь» передала Wartsila €7,9 млн в качестве аванса. Контрагент свои обязательства до конца не выполнил: передал полностью только один комплект и еще один — частично. Общая сумма поставки составила €4,1 млн.

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Wartsila уведомила истца о расторжении договора весной 2022 года. Она сослалась на публичный запрет властей Европейского союза на осуществление предпринимательских операций с организациями из России. На претензию о возврате денег ответчик ответил отказом. Тогда верфь подала иск в АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Суд первой инстанции удовлетворил требования и взыскал заявленную сумму, поскольку истец доказал, что договор нарушили. В свою очередь, ответчик обратных доводов или подтверждающих документов не представил, следует из карточки дела. Апелляция подтвердила выводы, и Wartsila подала кассационную жалобу.

Разбирательства Wartsila

«Северная верфь» принадлежит «Объединенной судостроительной корпорации». Помимо нее, другие заводы ОСК тоже судятся с финской компанией, причем успешно.

Так, в сентябре 2023-го суд удовлетворил иск «Адмиралтейских верфей» и взыскал €2,38 млн с Wartsila (дело № А56-129202/2022). Это решение позже подтвердила апелляция.

Еще с ней и ее головной компанией Wartsila Oyj судился «Балтийский завод». В мае 2023-го первая инстанция удовлетворила иск завода о взыскании €5,1 млн с Wartsila Solutions (дело № А56-58393/2022). Апелляция подтвердила законность решения. Спор вели относительно отказа финской компании поставлять оборудование на ледоколы проектов «Якутия» и «Чукотка».

В июле 2024-го 13-й ААС удовлетворил жалобу «Балтийского завода» и взыскал €7,6 млн с центральной структуры (дело № А56-82244/2022). Суд округа тоже подтвердил решение, а Верховный отказал в передаче дела.

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