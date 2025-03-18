Израильский суд признал российское банкротство экс-топа банка «Таатта»

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Суд разрешил искать имущество Дмитрия Рубинова в Израиле с целью реализации для последующего расчета с кредиторами в России.

Суд Тель-Авива рассмотрел ходатайство российского финансового управляющего бывшего бенефициара банка «Таатта» Дмитрия Рубинова. Он удовлетворил требования заявителя и ввел мораторий на производство других судебных разбирательств, приостановил погашение прошлых долгов ответчика и любую передачу прав на его имущество. Кроме того, зарубежный суд уполномочил ФУ искать израильские активы должника и управлять ими. 

Как указывает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), как конкурсный управляющий, решение позволит ему продолжить все предусмотренные законодательством о банкротстве процедуры, в том числе произвести расчет с кредиторами банка за счет имущества Рубинова. 

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До 2011 года Рубинов работал на посту заместителя начальника департамента банковского регулирования и надзора в Центральном банке. В 2016-м он уехал в Израиль. 

ЦБ отозвал лицензию у «Таатта» в 2018 году. Его лишили права на осуществление банковских операций по причине сомнительных сделок. По версии регулятора, их цель — искусственное поддержание размера капитала для формального соблюдения нормативов для банковской деятельности. 

В 2021 году Арбитражный суд Москвы объявил Рубинова банкротом, процедура реализации имущества продолжается и сейчас (дело № А40-95289/2021). В августе 2022 года Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего совладельца банка по обвинению в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК). 

В сентябре 2024 года Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) по заявлению АСВ принял решение о взыскании с Рубинова свыше 1,1 млрд руб. причиненных банку убытков в результате выдачи безвозмездных кредитов и отчуждения прав требования (цессии) к заемщикам (дело № А58-6327/2018).

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