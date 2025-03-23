Германия конфисковала танкер с российской нефтью: последствия

Таким способом немецкие власти подают сигнал властям РФ о недопустимости транзита нефти через Балтийское море. Подобный шаг грозит Германии разбирательством в Международном трибунале ООН по морскому праву, считают юристы.

Главное таможенное управление Германии конфисковало нефтяной танкер Eventin, передает немецкое издание Der Spiegel. Вместе с судном, которое шло под флагом Панамы, власти Германии распорядились передать в собственность государства около 100 000 тонн сырой нефти, которую перевозило судно. Стоимость груза оценивают более чем в €40 млн.

Издание сообщает, что решение приняли 14 марта. До этого немецкие власти вели интенсивные переговоры о том, как поступить с танкером.

Официальных сообщений о юридических основаниях конфискации нет. Но вероятнее всего, ими стали санкционные ограничения.

Судно попало в территориальное море Германии, местные власти установили юрисдикцию над ним и конфисковали за нарушение санкций на перевозку российской нефти и нефтепродуктов.

Артем Касумян, юрист Delcredere Delcredere Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Санкционное право группа Антимонопольное право группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Банкротство (споры high market) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Финансовое/Банковское право группа Частный капитал Профайл компании ×

Кроме этого, власти Германии могут сослаться на нарушение природоохранных норм, продолжает юрист Delcredere Delcredere Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Санкционное право группа Антимонопольное право группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Банкротство (споры high market) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Финансовое/Банковское право группа Частный капитал Профайл компании × Артем Касумян. Совет ЕС систематически обращает внимание на то, что теневой флот нарушает экологические нормы. А в современном международном праве распространено мнение, что все государства заинтересованы в преследовании экологических правонарушений.

У Германии, как у прибрежного государства, есть определенные права в отношении соблюдения таможенных правил, безопасности мореплавания и окружающей среды, говорит управляющий партнер NAVICUS.LAW NAVICUS.LAW Федеральный рейтинг. группа Морское право Профайл компании × Константин Краснокутский. Вероятнее всего, страна увидела нарушения своего законодательства в территориальном море, поэтому задержала танкер, предположил юрист.

При этом партнер практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation BGP Litigation Федеральный рейтинг. группа АПК и сельское хозяйство группа Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Банкротство (споры high market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Комплаенс группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Международные судебные разбирательства группа Морское право группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: mid market) группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Санкционное право группа Семейное и наследственное право группа Транспортное право группа Трудовое и миграционное право группа Антимонопольное право группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Защита персональных данных группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Международный арбитраж группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Недвижимость, земля, строительство (mid market) группа Природные ресурсы группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Уголовное право группа Фармацевтика и здравоохранение (медицина и здравоохранение) группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Цифровая экономика группа Частный капитал группа Энергетика группа Интеллектуальная собственность (регистрация) 2место По количеству юристов 4место По выручке 14место По выручке на юриста Профайл компании × Сергей Гландин считает, что Германия явно нарушила свои обязательства, вытекающие из участия страны в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Государство должно было обеспечить беспрепятственный и свободный проход судна.

Никакие соображения, как, например, нахождение под санкциями ЕС, не могут обосновать задержание судна и груза в нарушение международных обязательств по Конвенции ООН.

Сергей Гландин, партнер практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation BGP Litigation Федеральный рейтинг. группа АПК и сельское хозяйство группа Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Банкротство (споры high market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Комплаенс группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Международные судебные разбирательства группа Морское право группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: mid market) группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Санкционное право группа Семейное и наследственное право группа Транспортное право группа Трудовое и миграционное право группа Антимонопольное право группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Защита персональных данных группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Международный арбитраж группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Недвижимость, земля, строительство (mid market) группа Природные ресурсы группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Уголовное право группа Фармацевтика и здравоохранение (медицина и здравоохранение) группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Цифровая экономика группа Частный капитал группа Энергетика группа Интеллектуальная собственность (регистрация) 2место По количеству юристов 4место По выручке 14место По выручке на юриста Профайл компании ×

Теперь у Панамы есть все основания обратиться в конвенционный Международный трибунал ООН по морскому праву и потребовать освобождения судна и экипажа со взысканием компенсации. Шансы на получение временных мер и удовлетворение иска Гландин расценил как очень высокие.

Что известно о судне

6 января танкер под панамским флагом вышел из российского порта Усть-Луга и направлялся в Порт-Саид в Египте. Но 10 января судно легло на дрейф. Танкер отбуксировали в акваторию недалеко от немецкого города Засниц. С середины января судно стоит на якоре у берегов немецкого острова Рюген в Балтийском море.

В конце февраля ЕС внес корабль Eventin в список теневого флота России. Как пишет Der Spiegel, власти Германии решили конфисковать танкер, чтобы подать сигнал властям РФ: «Германия не останется безучастной к транзиту российской нефти через Балтийское море». Сейчас немецкие чиновники разрабатывают меры по выкачке нефти из судна и будут решать дальнейшую судьбу корабля.

Диана Нижник