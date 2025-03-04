ФПА опубликовала релиз новых функций КИС АР

Теперь через систему можно пройти программу повышения квалификации и направить результаты в органы адвокатуры.

Федеральная палата адвокатов рассказала о завершении тестирования новых функций Комплексной информационной системы адвокатуры (КИС АР). В личный кабинет добавили возможность пройти программы повышения профессионального уровня. Помимо этого, появилась функция направления результатов сразу в органы адвокатского самоуправления.

Информатизация адвокатуры

КИС АР запустили в 2019 году. В апреле 2024-го информацию о системе официально закрепили в законе «Об адвокатуре». КИС направлена на автоматизацию всей деятельности адвокатуры. Она обеспечивает информационное взаимодействие между федеральной, региональными и местными палатами через интернет.

Оператор КИС АР — сама ФПА, Совет которой утверждает порядок доступа к содержащимся в системе сведениям по согласованию с Минцифры.

По словам первого вице-президента ФПА Михаила Толчеева, новые возможности сэкономят время. Эта функция, по его мнению, гарантирует высокий уровень квалификации членов сообщества. Он напомнил, что адвокат обязан проводить определенное количество часов за учебой, а палата — вести учет этих показателей. Согласно стандарту, обязаны проходить обязательное повышение профессионального уровня адвокаты:

со стажем менее трех лет — не менее 40 часов;

со стажем более трех лет — не менее 30.

«Вместе с разработчиками КИС АР мы позаботились, чтобы этот процесс был максимально автоматизированным и требовал минимум финансовых и временных затрат», — сообщил Толчеев.

Тестирование функций проходило в феврале в адвокатских палатах Тульской, Еврейской автономной, Амурской областей и Карелии. Сейчас ФПА будет планомерно обучать представителей адвокатских палат остальных субъектов работе с новым функционалом КИС.

Президент АП Еврейской автономной области Татьяна Болотова оценила простоту новой функции. Раньше они вели специальные журналы учета часов, и перегруженная бюрократическая система вызывала затруднения и отнимала время. По словам Болотовой, теперь эта процедура занимает не больше десяти минут.

Законодательство ФПА одобрила реформу представительства

Адвокат АП Еврейской автономной области Павел Емельянов подтвердил инновационность решения. Он отметил, что модуль ведет учет пройденного обучения, хранит сертификаты и дипломы и автоматически подсчитывает количество часов обучения. Сотрудник Тульской областной АП Максим Тарабанов добавил: новая функция позволяет сделать выборку за разные отчетные периоды, а это значительно упрощает работу аппарата палаты.

Кроме того, в планах ФПА сделать автоматическую загрузку результатов обучения на онлайн-платформе дистанционных курсов «Обмениваемся профессиональным опытом». Эту статистику в ближайшее время начнут публиковать в новом дашборде — «О повышении квалификации».

Будущие функции

Финансовый блок — разработка завершена, идет интеграция с подсистемой автоматизированного распределения поручений по назначению между адвокатами. Предположительно, с июня можно будет подавать заявления на получение платы за участие в делах по назначению судебно-следственных органов.

Модуль интеграции с информационной системой Федеральной налоговой службы — пока не завершен, идет разработка интеграции с системой электронного межведомственного взаимодействия и миграция системы в зону государственных информационных систем. Предположительно, с июня можно будет передавать сведения об адвокатах в ФНС.

Подсистема ведения реестра — техническое задание согласовано и реализован прототип. После испытаний определят срок внедрения.

Право.ru