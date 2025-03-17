ФПА назвала нарушением прослушку свиданий Навального с адвокатами

Адвокатская палата выявила коллизию двух норм: общей — об ограничении прав при проведении оперативных мероприятий и специальной — о свиданиях осужденных с адвокатами наедине.

Комиссия Совета Федеральной палаты адвокатов по защите прав адвокатов опубликовала заключение по приговору в отношении Вадима Кобзева* и Алексея Липцера* (адвокаты Алексея Навального*). По мнению заявителей жалобы, приговор суда основан на результатах оперативно-разыскного мероприятия — «наблюдения с использованием аудиовидеозаписи разговоров осужденного с адвокатами в учреждениях УФСИН». Они посчитали, что это нарушение режима адвокатской тайны при сборе ключевых доказательств по делу.

Обвиняемый в совершении преступления имеет право на помощь адвоката с момента задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения, объяснила комиссия. Конституционный суд указывал на принципиальную важность этой нормы. Кроме того, необходимая часть этого права — условия, при которых доверитель может свободно сообщать адвокату сведения, которые не разгласил бы, рассчитывать на сохранение конфиденциальности. А юристам должны обеспечить возможность исполнять профобязанности без угроз, препятствий, запугивания и неоправданного вмешательства. Эти же принципы распространяются и на учреждения изоляции, в том числе УФСИН. Уголовно-исполнительный кодекс, напомнила комиссия ФПА, подтверждает: свидания адвокатов с осужденными проводят наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических средств прослушивания.

Процесс Адвокатам Навального вынесли приговор

Суд попытался преодолеть категорический запрет, ссылаясь на разъяснения КС, продолжает комиссия ФПА. Если им следовать: адвокатская тайна действует только в рамках юрпомощи в установленном законом порядке. Разговор с доверителем должен затрагивать исключительно уголовное дело по обвинению. В свою очередь, вмешательство правоохранительных органов возможно при наличии обоснованных подозрений в злоупотреблении правом со стороны адвоката.

Вместе с тем ФПА заметила, в приговоре суд не ссылался на разъяснения КС относительно самой нормы УИК. Как считают в комиссии, потому что указанных в законе оснований для вмешательства не было.

«Правовое демократическое государство решает задачу борьбы с преступностью не «любой ценой» — в целях защиты достоинства личности, социальных и нравственных ценностей общественной жизни», — следует из заключения.

В рассматриваемом случае комиссия выявила коллизию норм: общей — об ограничении судом конституционных прав граждан при проведении оперативно-разыскной деятельности и специальной, которая регулирует свидания осужденных с адвокатами наедине и предоставляет им более высокий уровень гарантий прав и свобод. Причем вторая, согласно заключению, применяется в приоритетном порядке. Комиссия пришла к выводу о наличии нарушений профессиональных прав адвокатов Навального*.

Дело адвокатов Навального

Петушинский районный суд Владимирской области признал виновными и вынес приговор бывшим адвокатам Алексея Навального: Вадиму Кобзеву, Алексею Липцеру и Игорю Сергунину (дело № 1-46/2025). Их обвинили в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК). Суд назначил: Кобзеву — пять лет и шесть месяцев лишения свободы; Липцеру — пять лет; Сергунину — три года и шесть месяцев. Помимо этого, им запретили в течение трех лет после отбытия срока заниматься адвокатской деятельностью.

* Включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.

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