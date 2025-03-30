ФНС взыскала более 250 млрд руб. долгов в банкротствах в 2024-м

Вместе с тем с 2020 по 2023 год количество процедур банкротства снизилось на 25%. Налоговики это связывают с тем, что предприятий, которым оказали меры поддержки в рамках реструктуризации долгов, стало больше в 3,7 раза.

Федеральная налоговая служба подвела итоги работы в сфере банкротства за 2024 год. По статистике, которой налоговая поделилась в пресс-релизе, за прошлый год в процедурах банкротства погашено 252,1 млрд руб., что на 26,5% больше, чем в 2023-м.

Практика Федресурс рассказал о статистике банкротств за 2024 год

Вместе с этим в исследовании отметили, что в последние три года сложилась тенденция замещения банкротства реструктуризацией долга. С 2020 по 2023 год количество процедур несостоятельности уменьшилось на 25%. За реструктуризацией бизнес в этот период стал обращаться в 3,7 раза чаще. Кроме того, с 1 апреля 2022-го размер реструктурированного долга путем заключения мировых соглашений и рассрочек вырос в два раза (на 104,3%) по сравнению с прошлым трехлетним периодом.

Для поддержки компаний, которые испытывают финансовые трудности с погашением налоговых долгов, с 1 апреля на базе Межрегиональной инспекции по управлению долгом реализуется проект «Площадка реструктуризации долга», сообщили в пресс-релизе. Именно с введением нового вида льгот налоговая связывает тенденцию.

Общий объем предоставленных мер поддержки за три года составил более 1 трлн руб. Всего за помощью обратились 8300 предприятий. Принятые меры поддержки позволили 99,6% таких фирм избежать банкротства, выйти из кризисной ситуации и перестроить бизнес. По данным ФНС, выручка предприятий, которым помогли, выросла на 26%, фонд оплаты труда увеличился на 11,8%, сохранено 1,3 млн рабочих мест.

Подробнее о статистике банкротств от налоговых органов — в материале «Акцент на альтернативные процедуры и активизация ФНС: банкротные итоги 2024 года».

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