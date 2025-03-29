ФАС представила новый регламент контроля в сфере закупок

Zel Экономика

Проект предусматривает порядок, сроки и содержание проверок закупок. Общественные слушания продлятся до 10 апреля.

Федеральная антимонопольная служба разработала и опубликовала для общественного обсуждения обновленный регламент контроля госзакупок. Согласно проекту, ФАС будет проводить проверку: 

  • соблюдения ограничений и запретов;
  • обоснованности закупок;
  • обоснованности начальной (максимальной) цены контракта;
  • соблюдения требований по определению поставщика;
  • применения мер ответственности в случае нарушения условий контракта;
  • полноты и достоверности сведений в документах.

План проверок и сроки будет утверждать руководитель ФАС не позднее 25 декабря предшествующего года. А изменения можно будет внести не позднее чем за месяц до начала контрольного мероприятия. Проверки в отношении каждого предприятия предлагается проводить не чаще раза в год. 

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Кроме того, в проекте установили 15 дней как предельный срок для проверок с возможностью продлить один раз на столько же. А руководителя организации, в отношении которой проводят мероприятия, должны будут предупреждать за пять дней. 

Членов проверочной комиссии наделят следующими полномочиями: 

  • на беспрепятственный доступ ‎на территорию, в помещения, здания;
  • фотосъемку, видеозапись, копирование документов при предъявлении ими служебных удостоверений;
  • истребование необходимых для проведения мероприятия документов;
  • получение объяснений по вопросам проверки. 

Материалы после проверок, списки выявленных и устраненных нарушений, отчеты и иную информацию будут хранить не менее трех лет.

  • Право.ru
  • Законопроект

pravo.ru

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