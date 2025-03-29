ФАС представила новый регламент контроля в сфере закупок

Проект предусматривает порядок, сроки и содержание проверок закупок. Общественные слушания продлятся до 10 апреля.

Федеральная антимонопольная служба разработала и опубликовала для общественного обсуждения обновленный регламент контроля госзакупок. Согласно проекту, ФАС будет проводить проверку:

соблюдения ограничений и запретов;

обоснованности закупок;

обоснованности начальной (максимальной) цены контракта;

соблюдения требований по определению поставщика;

применения мер ответственности в случае нарушения условий контракта;

полноты и достоверности сведений в документах.

План проверок и сроки будет утверждать руководитель ФАС не позднее 25 декабря предшествующего года. А изменения можно будет внести не позднее чем за месяц до начала контрольного мероприятия. Проверки в отношении каждого предприятия предлагается проводить не чаще раза в год.

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Кроме того, в проекте установили 15 дней как предельный срок для проверок с возможностью продлить один раз на столько же. А руководителя организации, в отношении которой проводят мероприятия, должны будут предупреждать за пять дней.

Членов проверочной комиссии наделят следующими полномочиями:

на беспрепятственный доступ ‎на территорию, в помещения, здания;

фотосъемку, видеозапись, копирование документов при предъявлении ими служебных удостоверений;

истребование необходимых для проведения мероприятия документов;

получение объяснений по вопросам проверки.

Материалы после проверок, списки выявленных и устраненных нарушений, отчеты и иную информацию будут хранить не менее трех лет.

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