ФАС представила новый регламент контроля в сфере закупок

Проект предусматривает порядок, сроки и содержание проверок закупок. Общественные слушания продлятся до 10 апреля.
Федеральная антимонопольная служба разработала и опубликовала для общественного обсуждения обновленный регламент контроля госзакупок. Согласно проекту, ФАС будет проводить проверку:
- соблюдения ограничений и запретов;
- обоснованности закупок;
- обоснованности начальной (максимальной) цены контракта;
- соблюдения требований по определению поставщика;
- применения мер ответственности в случае нарушения условий контракта;
- полноты и достоверности сведений в документах.
План проверок и сроки будет утверждать руководитель ФАС не позднее 25 декабря предшествующего года. А изменения можно будет внести не позднее чем за месяц до начала контрольного мероприятия. Проверки в отношении каждого предприятия предлагается проводить не чаще раза в год.
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Кроме того, в проекте установили 15 дней как предельный срок для проверок с возможностью продлить один раз на столько же. А руководителя организации, в отношении которой проводят мероприятия, должны будут предупреждать за пять дней.
Членов проверочной комиссии наделят следующими полномочиями:
- на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания;
- фотосъемку, видеозапись, копирование документов при предъявлении ими служебных удостоверений;
- истребование необходимых для проведения мероприятия документов;
- получение объяснений по вопросам проверки.
Материалы после проверок, списки выявленных и устраненных нарушений, отчеты и иную информацию будут хранить не менее трех лет.