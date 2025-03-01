ФАС планирует изменить порог для сделок на финансовых рынках

Власти разрабатывают новые изменения, хотя последние подготовленные поправки вступят в силу только в сентябре.

ФАС рассматривает идею вновь изменить механизм согласования сделок на финансовых рынках. О таких планах рассказал замруководителя службы Андрей Кашеваров на ежегодной встрече Ассоциации банков с руководством ЦБ, передает корреспондент Frank Media.

«Мы сейчас находимся в процессе внесения изменений в постановление № 1072. Там вводятся дополнительные пороги для сделок в соответствии с изменениями, которые подготовили к закону «О защите конкуренции». Сейчас параметры обсуждаются, и мы готовы рассмотреть предложения банков», — сказал Кашеваров.

Текущее регулирование

По смыслу ч. 1 ст. 29 закона «О защите конкуренции» нужно получать согласие ФАС, если планируется покупка долей или акций на сумму больше установленного лимита. Когда размер активов приобретаемой организации меньше, сделки проводят без ограничений.

Покупку финансовых организаций регулирует постановление правительства № 1072. Например, для кредитных организаций пороговое значение — 29 млрд руб. Купить банк меньшего размера можно без согласования.

В конце декабря 2024 года приняли поправки, которые вводят дополнительные критерии контроля. Так, крупные банки смогут покупать акции и доли других финорганизаций того же вида или из той же группы, только получив разрешение ФАС. При этом согласие ведомства еще потребуется, если стоимость активов приобретаемых компаний в совокупности с балансом покупателя образуют сумму больше лимита. Эти изменения вступят в силу 1 сентября.

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