Экономколлегия отказала в пересмотре субсидиарки для экс-топов «Интеркоммерца»

Бывших руководителей привлекли к ответственности по долгам банка по заявлению Агентства по страхованию вкладов. Они подали жалобы в ВС, доводы заявителей не стали передавать на рассмотрение. Сейчас субсидиарная ответственность для них составляет около 78,5 млрд руб.

Верховный суд подтвердил решение апелляционной и кассационной инстанций о привлечении трех бывших членов правления банка «Интеркоммерц» к субсидиарной ответственности. Агентство по страхованию вкладов сообщило, что в рамках дела о банкротстве кредитной организации судья экономколлегии Ирина Букина отказала заявителям в передаче жалобы для рассмотрения (дело № А40-31570/2016).

Банкротство «Интеркоммерца»

«Интеркоммерц» признали банкротом в 2016 году, и АСВ назначили конкурсным управляющим. Агентство обнаружило, что прежнее руководство своими действиями довело банк до несостоятельности. Потенциальный размер ответственности составляет более 78,5 млрд руб., а точную сумму определят после окончания расчетов с кредиторами.

Практика Кассация поддержала привлечение экс-топов «Интеркоммерца» к субсидиарке

В 2021 году Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск АСВ и привлек к ответственности только бывшего председателя правления Александра Бугаевского, который сейчас находится за пределами РФ. Суды признали его виновным в выдаче кредитов «техническим» заемщикам на сумму свыше 11 млрд руб. и в других убыточных сделках.

При первом рассмотрении суд отклонил требования АСВ к остальным ответчикам, указав, что все сделки заключал только Бугаевский. В октябре 2023 года 9-й ААС отменил отказ АСГМ и привлек экс-членов правления Александра Сотникова, Надежду Чурляеву и Александра Джгуна к ответственности по долгам банка.

20 июня 2024 года АС Московского округа подтвердил выводы апелляции. Он посчитал, что устав «Интеркоммерца» наделяет руководящими функциями не только единоличный, но и коллегиальный орган правления. В свою очередь, явно убыточные сделки одобрил кредитный комитет, в который входили указанные АСВ лица.

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