АСГМ защитил офшоры Магомедовых

Суд не исполнил арбитражное решение в отношении Omirico и Torresant Industry по заявлению «Транснефти» и запретил ответчикам по делу продолжать разбирательства в иностранных юрисдикциях.

Арбитражный суд города Москвы полностью отказал «Транснефти» в признании и исполнении решения иностранного судебного акта в отношении компаний братьев Магомедовых в кипрских офшорах (дело № А40-263973/2024). Текст документа недоступен, так как дело рассматривают в закрытом режиме.

По данным телеграм-канала «РИА Новости: дела арбитражные», АСГМ вдобавок запретил Omirico и Torresant Industry вести за рубежом разбирательства с нефтяной компанией. Последняя просила заморозить два спора в судах Кипра: по иску Torresant, которая, по предположению издания, оспаривает ликвидацию Omirico, и по иску о взыскании убытков с «Транснефти» и Сбербанка.

До 2018 года нефтяная фирма совместно с подконтрольной Зиявудину Магомедову Port Petrovsk владела компанией Omirico, собственником 50,1% акций Новороссийского морского торгового порта. Впоследствии «Транснефть» выкупила долю Port Petrovsk. В 2022 году российский суд взыскал с братьев Магомедовых $750 млн от продажи акций порта по иску Генпрокуратуры. Кроме того, у них конфисковали акции в ряде структур, в том числе в FESCO.

Уголовное дело

1 декабря 2022 года Мещанский райсуд Москвы приговорил братьев-миллиардеров Магомедовых к 19 и 18 годам лишения свободы в рамках дела о создании преступного сообщества и присвоении 11 млрд руб. Следователи установили, что бизнесмены похитили миллиарды при строительстве объектов инфраструктуры по госконтрактам (дело № 01-0030/2022).

Процесс Высокий суд Англии отказал в иске к «Транснефти» на $5 млрд

В 2023 году Магомедов и его фирмы подали иски в английский суд против 22 ответчиков, в частности «Транснефти». Заявители настаивали, что потеряли акции «Транспортной группы FESCO» и Новороссийского порта в результате сговора с государством. 17 января 2025-го решение вынесли в пользу «Транснефти» и отклонили исковые требования.

Помимо этого, 15 мая 2024 года АСГМ запретил компании Port Petrovsk продолжать разбирательство против «Транснефти» в Великобритании (дело № А40-23676/2024). В случае нарушения предусмотрена неустойка в размере $5 млрд.

А в сентябре 2024 года нефтяная компания выиграла дело в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Сумма требований тогда тоже составляла $5 млрд. Палата пришла к выводу, что у нее нет юрисдикционных полномочий для рассмотрения иска. Это связано с тем, что Port Petrovsk, от которого исходили требования, зарегистрирован на Британских Виргинских Островах.

Кипрские структуры

АСГМ в начале марта принял к производству дело по иску замгенпрокурора Игоря Ткачева к кипрским компаниям Omirico и Torresant Industry (дело № А40-37401/2025). Заседание назначили на 7 апреля.

Сообщалось, что прокуратура требует запретить структурам продолжать разбирательство в иностранном суде с российскими компаниями. По версии ведомства, это офшорные компании, через которые бывшие совладельцы группы «Сумма» Магомедовы легализовали незаконные доходы. Генпрокуратура считает, что в Omirico Зиявудин Магомедов скрывал часть коррупционных доходов. Тогда суд взыскал с компании в пользу государства более $150 млн.

Процесс Суд принял иск к офшорам Магомедовых

Согласно информации из иска, в августе 2023-го миллиардер через офшорные фирмы инициировал судебное разбирательство против Сбербанка и «Транснефти» о взыскании убытков в размере более $170 млн в Окружном суде Никосии (Кипр). В рамках спора истцы добились запрета для них распоряжаться имуществом как на территории иностранного государства, так и за ее пределами. В прокуратуре считают, что принципы независимости правосудия по отношению к российским лицам на территории Кипра не соблюдают. Сейчас по этому делу идут слушания, и следующее заседание назначено на 12 марта.

В сентябре 2024 года в отношении индийского филиала Сбербанка поступило заявление об исполнении запрета на распоряжение имуществом. Верховный суд Дели в удовлетворении требований отказал.

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