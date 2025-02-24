Wildberries требует 713 млн руб. от фирмы Владислава Бакальчука

Иск связан с невыплатой «ВБ Девелопмент» займа, который выдал маркетплейс.

Wildberries подала иск в АС Московской области о взыскании 712,9 млн руб. с компании «ВБ Девелопмент», которая на 100% принадлежит Владиславу Бакальчуку (дело № А41-12398/2025). Следующее заседание по делу пройдет 27 марта.

Эти претензии связаны с тем, что «ВБ Девелопмент» не вернул заем, который компании выдала Wildberries, объяснил «Интерфаксу» представитель объединенной компании «РВБ». «Срок его погашения прошел, но деньги не возвратили. В связи с этим приняли решение истребовать средства через суд», — сказал он.

Судебные разбирательства сооснователей Wildberries

В июле 2024 года Russ и Wildberries учредили объединенную компанию «РВБ» (65% — Wildberries, 35% — Russ), которая приняла все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.

Совладелец Wildberries Бакальчук (ему принадлежал 1% доли, а остальные 99% — его супруге Татьяне Ким) не поддержал объединение и заявил о рейдерском захвате компании. А в октябре прошлого года решил оспорить слияние компаний через суд (дело № А41-90092/2024). Две инстанции уже отказали совладельцу маркетплейса в удовлетворении его требований.

Ким в ответ назвала происходящее следствием развода и отметила, что ее супруг знал о предстоящей сделке. В конце июля прошлого года соосновательница Wildberries подала иск о расторжении брака, а 11 февраля супругов развели окончательно.

Кроме этого, в октябре прошлого года Ким и компания «ВБ Девелопмент» подали иск к Бакальчуку (дело № А41-91971/2024). Требования предъявили в связи с понесенными убытками на 37 млрд руб. из-за неоказанных услуг. АС Московской области отказал в удовлетворении иска, и 10-й ААС 26 февраля будет рассматривать апелляционную жалобу Ким на это решение.

Дополнительно компания «РВБ», созданная при объединении Russ и Wildberries, планировала взыскать 27 млрд руб. с «ВБ Девелопмент» из-за невыполнения обязательств более чем по 60 договорам.

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