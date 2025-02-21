ВС выпустит четыре новых постановления Пленума в 2025 году

Одно из них разъяснит правила уплаты госпошлин.

На совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов председатель Верховного суда Ирина Подносова рассказала, что ВС готовит четыре новых постановления Пленума. Один будет посвящен подготовке дела в сфере гражданского судопроизводства. Два аналогичных документа об административных и экономических спорах ВС уже принял в 2024 году. Дополнительно разработают постановление о разграничении полномочий судов по разным видам судопроизводства.

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Далее Подносова рассказала, что ВС готовит обобщающее постановление Пленума, где подробно разъяснят нормы налогового и процессуального законодательства по вопросам уплаты государственной пошлины. Председатель ВС отметила, что в ходе реформы смогли обеспечить доступ к правосудию для всех лиц, сохранив текущие льготы и добавив дополнительные по социально значимым категориям споров. Кроме этого, у сторон осталась возможность уменьшить размер пошлины или добиться отсрочки, рассрочки или освобождения от ее уплаты, исходя из имущественного положения плательщика.

Еще Пленум ВС подготовит постановление о некоторых вопросах рассмотрения гражданских дел, связанных с получением материнского капитала. А на первое полугодие запланировали подготовку постановления «О практике применения судами положений ст. 10 УК об обратной силе уголовного закона». Этот вопрос не раз поднимали в прошлом году из-за стабильно большого количества ходатайств об освобождении от наказания или смягчении наказания после издания уголовного закона с обратной силой.

Еще в этом году ВС займется обзорами практики по нескольким направлениям:

об ответственности руководителей компаний за «брошенный бизнес»;

по делам, связанным с предоставлением публичных земельных участков для целей строительства;

по делам, связанным с банкротством физических лиц;

по рассмотрению дел, связанных с пенсионным обеспечением лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел и федеральных органах и их семей.

Диана Нижник