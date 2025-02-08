ВС объяснил, когда попадание снаряда можно признать страховым случаем

Здания компании пострадали из-за обстрела в Шебекине. Страховщик отказал в выплате возмещения, сославшись на военные действия. Но ВС разъяснил, что в Шебекине их не было, в стране не объявляли войну, а ущерб компания получила из-за «противоправных действий третьих лиц». А это уже считается страховым случаем.

Здания компании «Лафид» из Шебекине Белгородской области серьезно пострадали из-за обстрела со стороны Украины, но страховщик «РСХБ-Страхование» отказался признавать попадание снарядов страховым случаем. Получить выплату не помог и статус потерпевшего в возбужденном уголовном деле, поэтому компания обратилась в суд. «РСХБ-Страхование» настаивало: причиненные во время военных действий повреждения по законодательству освобождают страховщика от выплат (ст. 964 ГК).

Процесс ВС определит пределы страхового случая

Первая инстанция и апелляция не согласились с этим и постановили выплатить компенсацию. Но кассация решила иначе и, ссылаясь на аргумент страховщика, подтвердила законность отказа в выплате (дело № А40-266406/2023). В жалобе в Верховный суд «Лафид» обращал внимание, что на территории Белгородской области военное положение не вводили: согласно данным уголовного дела, на регион напали не вооруженные силы другой страны, а неконтролируемые преступные группировки.

ВС поддержал заявителя и указал, что по договору страхования между «Лафид» и «РСХБ-Страхование» к числу страховых случаев относятся «противоправные действия третьих лиц». Они определяются на основании ст. 7.17 КоАП или ст. 167 УК. В материалах уголовного дела ссылаются как раз на эту статью УК. Это значит, что произошедшее подпадает под определение страхового случая. Кроме этого, ВС напомнил, что в стране не объявляли состояние войны и в Шебекине не было военных действий по смыслу их определения в постановлениях Пленума ВС.

На этом основании судья Алексей Якимов отменил постановление АС Московского округа, который отказал компании в страховом возмещении. Решения нижестоящих инстанций, которые поддержали истца, остались в силе.

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