ВККС назвала кандидатов в зампреды кассационных СОЮ

Три претендента, которые хотели продолжать работать на своих должностях, легко получили рекомендации коллегии. А вот судья областного суда, нацелившийся на повышение, не смог заручиться поддержкой Верховного суда и ВККС.

Михаил Шувалов — рассмотрение его заявления ранее откладывали — вновь пришел на заседание. Сейчас он работает судьей Саратовского облсуда и рассчитывал получить повышение, его заинтересовала вакансия зампреда Первого КСОЮ. Стаж его судейской работы составляет 14 лет, а карьеру он начал в органах прокуратуры. Судья выразил желание возглавить гражданскую коллегию, уверенный в том, что его опыта точно хватит для этого. Но Верховный суд его кандидатуру не поддержал. Услышав, что ВС возражает против рекомендации его на должность, Шувалов отозвал заявление до начала совещания Высшей квалифколлегии.

Судьи ВККС объявила о новых вакантных должностях

Почетный работник судсистемы Вера Иващенко, которая сейчас работает заместителем председателя Пятого КСОЮ, планирует идти на второй срок. Ее характеристики положительные, у нее есть ведомственные и государственные награды. «Очень хорошая статистика», — отметил докладчик. А Николай Тимошин, председатель ВККС, попросил ее повлиять на родственников, которых не раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости на дороге. Претендентку в итоге рекомендовали.

Рафат Юлдашев, зампред Пятого КСОЮ, хочет остаться в этой должности на второй срок. Судьей он работает уже 38 лет. Его характеризуют исключительно положительно. Не увидев никаких препятствий, ВККС решила вопрос о продлении его в должности. Юлдашев легко получил рекомендацию.

Алексей Жарков, который в профессии уже 34 года, рассматривает дела в хорошем качестве и имеет ведомственные награды. Сейчас он занимает должность зампреда Шестого КСОЮ и планирует продолжить работать там же. Председатель коллегии по уголовным делам ВС Владимир Давыдов дал ему положительную характеристику, а сам Верховный суд поддержал кандидатуру Жаркова на заседании. Его зять работает мировым судьей, но, по заверениям претендента, он никогда не пересматривал дела родственника. Члены ВККС попросили следить, чтобы не возникал конфликт интересов, и проголосовали за рекомендацию Жаркова.

КандидатКуда рекомендовалиВера Иващенко

Пятый кассационный суд общей юрисдикции

Рафат Юлдашев

Пятый кассационный суд общей юрисдикции

Алексей Жарков

Шестой кассационный суд общей юрисдикции

Арина Ломакина