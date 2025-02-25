Юристы оценили влияние 16-го пакета санкций на бизнес

Евросоюз впервые ввел запрет на транзакции для иностранных банков, которые используют систему передачи финансовых сообщений Центробанка. Также появились новые критерии для наложения санкций. В документе юристы увидели и тренд на введение вторичных ограничений и более частое применение мер ответственности за нарушения.

Совет Европейского союза опубликовал пресс-релиз принятого 16-го пакета санкций. По словам Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, новые ограничительные меры затрагивают жизненно важные секторы российской экономики.

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16-й пакет санкций сосредоточен на достижении двух основных целей: дальнейшего сокращения экономических связей и усиления контроля за соблюдением уже введенных ограничений, говорит старший юрист Инфралекс Инфралекс Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры: mid market) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Банкротство (споры high market) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Недвижимость, земля, строительство (mid market) группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Антимонопольное право группа Санкционное право группа Семейное и наследственное право группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Трудовое и миграционное право группа Уголовное право Профайл компании × Анастасия Шашкина. По ее мнению, внимания заслуживают запрет на импорт первичного алюминия, который вступит в полную силу через год, ограничения на экспорт химикатов и на хранение российской нефти и нефтепродуктов на территории ЕС вне зависимости от их конечного пункта назначения.

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По словам Шашкиной, для усиления контроля за соблюдением санкций Евросоюз последовательно расширяет их географию. ЕС впервые ввел запрет на транзакции для кредитных организаций не из России, которые используют «Систему передачи финансовых сообщений» Центрального банка. Кроме того, Совет решил распространить запрет на предоставление услуг по обмену финансовыми сообщениями на 13 региональных банков. Санкции вводят против компаний, две трети из которых зарегистрированы в иных государствах: в Китае, Индии, Казахстане, Сингапуре, ОАЭ, Узбекистане и Турции.

Соглашаясь с коллегой, юрист КА Delcredere Delcredere Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Санкционное право группа Антимонопольное право группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Банкротство (споры high market) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Финансовое/Банковское право группа Частный капитал Профайл компании × Артем Касумян отметил, что в 16-м пакете санкций ЕС прежде всего проявился тренд на экстерриториальное применение санкций (вторичные санкции). Так, Евросоюз вводит санкции против некоторых аэропортов и предусматривает ограничения в отношении иностранных авиакомпаний, которые ими пользуются.

Не исключено, что более активно будут применяться меры ответственности. Кроме того, расширены основания, по которым европейские лица могут взыскивать убытки с российских контрагентов в европейских судах.

Артем Касумян, юрист коллегии адвокатов Delcredere Delcredere Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Санкционное право группа Антимонопольное право группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Банкротство (споры high market) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Финансовое/Банковское право группа Частный капитал Профайл компании ×

Принадлежность к так называемому теневому флоту (корабли, используемые при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа) стала самостоятельным основанием для санкций. В перспективе нельзя исключать арест таких судов, если они окажутся в территориальном море государств — членов Евросоюза, объяснил Касумян. Адвокат, партнер BGP Litigation BGP Litigation Федеральный рейтинг. группа АПК и сельское хозяйство группа Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Банкротство (споры high market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Комплаенс группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Международные судебные разбирательства группа Морское право группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: mid market) группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Санкционное право группа Семейное и наследственное право группа Транспортное право группа Трудовое и миграционное право группа Антимонопольное право группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Защита персональных данных группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Международный арбитраж группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Недвижимость, земля, строительство (mid market) группа Природные ресурсы группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Уголовное право группа Фармацевтика и здравоохранение (медицина и здравоохранение) группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Цифровая экономика группа Частный капитал группа Энергетика группа Интеллектуальная собственность (регистрация) 2место По количеству юристов 4место По выручке 14место По выручке на юриста Профайл компании × Сергей Гландин считает, что новые санкции не нанесут бизнесу значительного ущерба. Вместе с тем он обратил внимание на два новых критерия, которые позволят вводить ограничительные меры.

Санкции могут ввести в отношении тех:

кто владеет (управляет, контролирует или эксплуатирует) судами, которые перевозят сырую нефть или нефтепродукты (сырье должно либо быть российским, либо экспортироваться из РФ) или иным образом оказывает материальную, техническую или финансовую поддержку эксплуатации таких судов;

входит в состав или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса, поддерживает его материально или финансово, участвует в разработке, производстве или поставке военных технологий и оборудования.

Под прицел могут попасть порты, судовладельцы, стивидоры, владельцы портовой инфраструктуры и, главное, подрядчики предприятий ВПК из любых сфер экономики.

Сергей Гландин, адвокат, партнер BGP Litigation BGP Litigation Федеральный рейтинг. группа АПК и сельское хозяйство группа Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Банкротство (споры high market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Комплаенс группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Международные судебные разбирательства группа Морское право группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: mid market) группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Санкционное право группа Семейное и наследственное право группа Транспортное право группа Трудовое и миграционное право группа Антимонопольное право группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Защита персональных данных группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Международный арбитраж группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Недвижимость, земля, строительство (mid market) группа Природные ресурсы группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Уголовное право группа Фармацевтика и здравоохранение (медицина и здравоохранение) группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Цифровая экономика группа Частный капитал группа Энергетика группа Интеллектуальная собственность (регистрация) 2место По количеству юристов 4место По выручке 14место По выручке на юриста Профайл компании ×

Новые ограничения

В 16-й пакет вошли 83 новых лица: 48 человек и 35 организаций. Совет установил дополнительные индивидуальные критерии для включения в санкционные списки. Еще под ограничения подпали 74 судна за обход механизма ограничения цен на нефть, поддержку энергетического сектора или транспортировку военной техники для России. Общее число таких судов достигло 153.

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Еще списки пополнили 53 лица, которые, по версии Совета, напрямую поддерживают военно-промышленный комплекс. Они, по данным из пресс-релиза, будут подвергаться более жестким экспортным ограничениям в отношении товаров и технологий двойного назначения. Кроме того, расширили список продукции, которая способствуют технологическому совершенствованию обороны и безопасности, — в него попали даже игровые контроллеры, поскольку их используют для управления беспилотниками. Вдобавок ограничили сделки, которые касаются некоторых химикатов и металлов.

Под санкции подпали и связанные с российским влиянием телеканалы: EADaily, «Фонд стратегической культуры», Lenta, News Front, RuBaltic, SouthFront, «Звезда», Strategic Culture Foundation, «Красная звезда». По словам представителей Совета ЕС, новые меры не помешают целевым средствам массовой информации и их сотрудникам вести в ЕС иную деятельность, например проводить исследования и давать интервью.

Дополнительно затронули авиационный сектор. Теперь использовать услуги авиаперевозчиков, которые выполняют внутренние рейсы в России, запрещено, а поставка им самолетов и технологий будет приравниваться к обходу санкционного режима.

Совет ЕС усилил и существующий запрет на перевозку грузов по территории союза. Под ограничения подпали все операторы, которые на 25% и более принадлежат российским гражданам или организациям. 16-й пакет продлил запрет на поставку товаров, технологий и услуг для завершения проектов по добыче нефти.

Даниил Панков