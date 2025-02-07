«Т-банк» нарушил рекламное законодательство

Zel Экономика

Банк не промаркировал рекламу партнера и теперь, возможно, уплатит штраф до 500 000 руб.

ФАС признала «Т-банк» нарушившим ч. 16 ст. 18.1 ФЗ «О рекламе», которая обязывает маркировать рекламу в интернете. Банк показывал в мобильном приложении баннер с предложением купить у партнера зимние шины с кешбэком 10%. На рекламе не было соответствующей метки и указания на рекламодателя и его сайт.

На этом основании ФАС признала рекламу ненадлежащей и выдала «Т-банку» предписание о прекращении нарушения. Банку грозит штраф до 500 000 руб. (ст. 14.3 КоАП).

В январе служба возбудила дело в отношении кредитной организации по тому же основанию: банк не промаркировал рекламу Kaspersky Safe Kids.

  • Право.ru

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