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Суды России и США обменялись антиисковыми запретами в деле Google

Zel Экономика

Суд в Калифорнии запретил конкурсному управляющему ООО «Гугл» требовать более 130 млрд руб. от Google Ireland Ltd., а суд в Москве запретил Google продолжать судиться в Калифорнии. Само разбирательство касается ряда сделок между дочерними структурами.

Федеральный окружной суд США по Северному округу Калифорнии запретил «Гуглу» и его управляющему Валерию Таляровскому возбуждать и продолжать судебные производства против Google Ireland Ltd. в России, передает телеграм-канал «РИА Новости: дела арбитражные» со ссылкой на представителя ирландской «дочки». В свою очередь, Арбитражный суд города Москвы удовлетворил ходатайство Таляровского о наложении обеспечительных мер в виде запрета Google Ireland Ltd. продолжать антиисковые разбирательства в суде Калифорнии (дело № А40-126705/2022).

История разбирательства

«Гугл» пытается оспорить ряд сделок с Google Ireland Ltd., в частности платежи в размере 336,5 млрд руб. с 2018 по 2022 год. В качестве применения последствий недействительности компания хочет взыскать более 130 млрд руб.

Представители Google заявили, что соглашения о перепродаже 2009–2018 годов, на которых основаны требования, подразумевают рассмотрение споров в Международном центре разрешения споров Американской арбитражной ассоциации. Ходатайство оставлено открытым, слушания отложены. 

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