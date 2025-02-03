Суд запретил выезд из страны экс-топам «Еврокоммерца»

Такое решение приняли, чтобы обеспечить субсидиарное взыскание. Бывшие бенефициары обанкротившегося банка должны около 4,8 млрд руб.

Арбитражный суд города Москвы удовлетворил требование Агентства по страхованию вкладов об обеспечительных мерах в отношении бывших топ-менеджеров банка «Еврокоммерц». АСГМ запретил выезд из страны председателю правления Андемиркану Маремкулову, его зампреду Владимиру Шеожеву и члену совета директоров Андрею Ковалеву (дело № А40-208873/2015).

Суд исходил из следующего:

сумма субсидиарной ответственности слишком значительна и составляет 4,8 млрд руб.;

любое отчуждение ликвидного имущества способно снизить вероятность фактического поступления денежных средств в конкурсную массу банка;

запрет необходим для сохранения активов в размере, достаточном для удовлетворения требований;

установленный судами факт преднамеренного причинения ущерба говорит о недобросовестном характере действий ответчиков.

АСГМ в решении напомнил, что ответчики обогащались за счет противоправной деятельности и покупали дорогие зарубежные активы для сокрытия денег и невозможности обратить на них взыскание.

История банкротства

Центробанк забрал у «Еврокоммерца» лицензию в 2015 году. На тот момент он занимал 251-е место в банковской системе России. По данным ЦБ, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов в области противодействия отмыванию доходов. Помимо этого, нарушения отметили и в правилах внутреннего контроля. За банком не раз замечали проведение сомнительных транзакций в крупных объемах, сообщает «Интерфакс». Впоследствии суд признал «Еврокоммерц» несостоятельным.

В июле 2019 года бывшую исполняющую обязанности председателя правления банка Ирину Шаврину признали виновной в хищении 3,3 млрд руб. и приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Шаврина, как доказало следствие, допустила растрату в особо крупном размере в составе организованной группы с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК).

Практика 9-й ААС привлек экс-глав «Еврокоммерца» к субсидиарке на 4,7 млрд рублей

АСВ, как конкурсный управляющий, просил привлечь бывших руководителей к субсидиарной ответственности. В сентябре 2021-го АСГМ удовлетворил это заявление только в отношении Шавриной, которая стала предправления банка накануне отзыва у него лицензии.

9-й ААС частично отменил решение первой инстанции и принял новое постановление. Апелляция пришла к выводу, что таким образом реальные бенефициары хотели избежать субсидиарки. При этом настоящими контролирующими лицами банка оставались Маремкулов, Шеожев и Ковалев. В связи с этим 9-й ААС постановил привлечь их к ответственности на сумму в 4,78 млрд руб.

Позже в рамках дела о банкротстве «Еврокоммерца» АСВ подало в заявление о принятии обеспечительных мер. Управляющий просил установить временное ограничение права на выезд за границу до полного исполнения судебных актов в отношении экс-топов.

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