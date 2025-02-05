Суд оставил без рассмотрения иск «Гео-Системы» о банкротстве Euroclear

Его признали необоснованным. Заявитель сослался на дефицит средств из-за навязанных банком еврооблигаций, но должник уверил, что проблемы с выплатами возникли из-за санкций и скоро он расплатится с заявителем. При этом само дело о банкротстве не прекратили, поскольку есть заявление еще одного кредитора. Опрошенные редакцией юристы поделились мнением о разбирательстве.

Арбитражный суд города Москвы оставил без рассмотрения заявление компании «Гео-Система» о банкротстве крупного европейского депозитария Euroclear Bank (дело № А40-193986/2024). Его признали необоснованным.

По мнению заявителя, банк навязал компании еврооблигации, и она уже несколько лет не может вернуть потраченные средства (300 млн руб.), в связи с чем испытывает дефицит средств.

Должник же отметил, что у него достаточно денег, а проблемы возникли исключительно из-за санкций. Он также добавил, что банк продолжает выплачивать деньги инвесторам в установленном порядке — скоро очередь дойдет и до заявителя.

Мнение юристов

Как отметил партнер юридической фирмы Инфралекс Инфралекс Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры: mid market) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Банкротство (споры high market) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Недвижимость, земля, строительство (mid market) группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Антимонопольное право группа Санкционное право группа Семейное и наследственное право группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Трудовое и миграционное право группа Уголовное право Профайл компании × Станислав Петров, юридическое сообщество изначально со скепсисом отнеслось к перспективам иска.

В России у Euroclear нет активов, позволяющих удовлетворить требования всех потенциальных кредиторов, а ценные бумаги и деньги принадлежат его клиентам, но не самому депозитарию. Кроме того, процедура банкротства может негативно отразиться на процессе выплат российским инвесторам, чьи активы заморожены в Бельгии.

Станислав Петров, партнер юридической фирмы Инфралекс Инфралекс Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры: mid market) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Банкротство (споры high market) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Недвижимость, земля, строительство (mid market) группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Антимонопольное право группа Санкционное право группа Семейное и наследственное право группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Трудовое и миграционное право группа Уголовное право Профайл компании ×

Партнер коллегии адвокатов Delcredere Delcredere Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Санкционное право группа Антимонопольное право группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Банкротство (споры high market) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Финансовое/Банковское право группа Частный капитал Профайл компании × Антон Демченко сошелся с коллегой во мнении о решении суда. По его словам, введение процедуры банкротства привело бы к существенным противоречиям с точки зрения возможности списания средств со счетов типа «С» по судебным актам.

На сегодня устоялись и регулирование, и практика, не допускающие списания средств со счетов типа «С» по судебным актам о взыскании.

Антон Демченко, партнер коллегии адвокатов Delcredere Delcredere Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Санкционное право группа Антимонопольное право группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Банкротство (споры high market) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Финансовое/Банковское право группа Частный капитал Профайл компании ×

Для введения первичного банкротства в отношении иностранного юридического лица необходимо доказать, что есть связь с российской юрисдикцией, а в деле Euroclear все имущество принадлежит конкретным инвесторам, подтверждает партнер юридической фирмы OrlovaErmolenko OrlovaErmolenko Федеральный рейтинг. группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: mid market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа Земельное право группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Трудовое и миграционное право группа Антимонопольное право группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры: mid market) группа Защита персональных данных группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Недвижимость, земля, строительство (high market) группа Санкционное право группа Семейное и наследственное право группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Частный капитал × Александра Герасимова. Отмечается, что процедура такого банкротства будет конкурировать с нормами специальных указов о контрсанкционных мерах, исключение приоритета которых может создать хаос в и без того сложном процессе разблокировки активов.

История разбирательства

Весной 2024 года компания «Гео-Система» добилась решения о взыскании с европейского депозитария $1,15 млн убытков из-за блокировки ее активов на счетах Национального расчетного депозитария (дело № А40-212336/2023). Летом 9-й ААС подтвердил это решение.

Также летом Арбитражный суд Москвы принял к производству заявление компании о признании банкротом Euroclear. Позже уже «Земельный альянс» обратился с заявлением о вступлении в дело. Сумма требований не раскрывается.

В январе Банк России и Национальный расчетный депозитарий выступили против банкротства депозитария. Они настаивали, перечисление средств в конкурсную массу со счетов банка нарушит нормы указа президента № 665 о режиме спецсчетов.

Подробнее о перспективах и возможных результатах банкротства — в нашем материале «Банкротство Euroclear в АСГМ: какие могут быть последствия».

Арина Ахуба