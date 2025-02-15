Правительство ужесточит меры по борьбе с мошенничеством

Кабмин планирует внести законопроект, который предусматривает около 30 мер против разных видов мошенничества. Среди них: запрет на использование иностранных мессенджеров банками и госструктурами, обязательная маркировка звонков и система «Антифрод».

Правительство одобрило законопроект, который включает около 30 мер для борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. О подготовленных комплексных изменениях сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Председатель правительства рассказал, что законопроект вводит обязательную маркировку звонков: на экране телефона будут показывать, звонит реальная компания или это международный виртуальный номер. Кроме этого, можно будет отказаться от рекламных звонков и сообщений. По мнению Мишустина, это защитит от нежелательных прозвонов и массовых рассылок, которые часто делают без согласия.

Практика Крупные банки будут включать реквизиты мошенников в свои системы за два часа

Законопроект расширяет возможности использования биометрических данных. Пользователи смогут проводить финансовые операции по биометрии и использовать ее для дополнительной защиты аккаунтов на маркетплейсах и других площадках. В документе предусмотрели еще новый механизм для смены пароля на «Госуслугах»: теперь пользователям сначала будут рассылать предупреждения о мошенниках и только через 10–15 минут — код для изменения данных.

Дополнительно правительство хочет запретить банкам и государственным службам использовать иностранные мессенджеры при общении с людьми. Этой мерой будут бороться с мошенниками, которые выдают себя за сотрудников таких учреждений. Правительство еще предлагает автоматически удалять старый номер телефона из личного кабинета «Госуслуг» и банковских приложений. Цель этой инициативы — не дать мошенникам доступ к номеру, чтобы с его помощью они не вошли в банковские аккаунты и не взламывали другие ресурсы.

Для выявления подозрительных действий кабмин планирует создать специальную информационную систему «Антифрод». Это единая площадка, где банки, операторы связи, цифровые платформы и госорганы смогут обмениваться данными и участвовать в информационном взаимодействии. Платформу пока разрабатывают, сообщил «Интерфаксу» вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он также добавил, что законопроект скоро планируют внести в Госдуму.

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