Комитет ГД одобрил законопроект о совместном кредитовании

Поправки вносят изменения в правила финансирования займа и расширяют перечень лиц, которые могут выступать в качестве участника синдицированного кредита.

Комитет Государственной думы по финрынку предложил к принятию поправки к закону «О синдицированном кредите». По словам авторов, механизм субучастия позволяет нарастить объемы кредитования, в частности, для реализации новых инвестиционных проектов и поддержки российской экономики. Законопроект внесла группа депутатов и сенаторов во главе с председателем профильного комитета Анатолием Аксаковым.

Совместное кредитование

Синдицированный кредит предполагает предоставление займа несколькими кредиторами одному заемщику. Сейчас предусмотрена возможность заключения соглашения о финансировании участия в кредите (субучастие) в двух формах: фондируемое субучастие и нефондируемое (субучастие в риске). При субучастии банк передает часть своих рисков и доходов в рамках соглашения третьей стороне (субучастнику).

Поправки расширяют перечень случаев, при которых:

права и обязанности по договору синдицированного кредита переходят к внешнему участнику в случае фондируемого субучастия;

у внешнего участника появляется право на расторжение договора в случае нефондируемого субучастия.

Законодательство Госдума приняла закон о валюте в уставных капиталах банков

К таким обстоятельствам проект относит, например, отзыв лицензии у банка участника синдиката, применение любой меры по предупреждению банкротства, принятие решения о ликвидации такого кредитора.

Дополнительно авторы предложили расширить перечень возможных кредиторов по синдицированным займам. Согласно изменениям, участниками смогут стать не только кредитные организации, но и другие финансовые компании, правовой режим которых позволит внести инвестиции в совместную выдачу займа.

Законопроект № 729233-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»(в части совершенствования отдельных положений законодательства о синдицированном кредите)»

Право.ru