Кассация разрешила исполнять решение МКАС против российской компании

Суд указал, что ограничения, введенные актами президента и правительства, не распространяются на обычные внешнеторговые сделки. Юристы считают, что такой подход будет только на пользу отечественным компаниям, потому что сохранит определенность для их иностранных контрагентов.

АС Северо-Кавказского округа разрешил выдать исполнительный лист нидерландской компании Certhon Projects B.V., чтобы исполнить решение Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате России против отечественной фирмы «Гешефт» (дело № А32-25587/2024). До этого АС Краснодарского края отказал в удовлетворении требований иностранного поставщика, сославшись на нарушение публичного порядка России. Разрешение на исполнение арбитражного решения против отечественной компании — один из главных выводов суда, считает Сергей Лысов, старший юрист Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Международные судебные разбирательства группа Международный арбитраж группа Семейное и наследственное право группа Антимонопольное право группа Банкротство (споры high market) группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Санкционное право группа Уголовное право группа Частный капитал Профайл компании ×

Суть спора

В 2017 году Certhon и «Гешефт» заключили договор на поставку оборудования для теплиц и выбрали МКАС при ТТП как форум для рассмотрения споров.

В марте 2024 года нидерландская компания получила решение коллегии арбитров, по которому фирма «Гешефт» должна была перечислить иностранному поставщику больше €1 млн долга за поставленный товар, €106 666 неустойки, €70 000 расходов на оплату услуг представителей и 2 млн руб. за регистрационные и арбитражные сборы.

«Гешефт» добровольно не исполнила решение, поэтому Certhon обратился в государственный арбитражный суд, чтобы получить исполлист для принудительного исполнения.

Доводы за и против выдачи исполлиста

Ответчик возражал против исполнения решения, указывая, что поставленное оборудование было некачественным, третейский суд неправильно посчитал срок исковой давности, а судебные расходы несоразмерны. Кроме этого, «Гешефт» настаивал, что это решение нарушает публичный порядок РФ: исполняя его, российская компания будет финансировать недружественное государство. Генпрокуратура поддерживала такую позицию, ссылаясь на указы президента № 81, № 95, № 618 и № 252, которые регулируют исполнение обязательств перед иностранными контрагентами.

Нидерландская компания аргументировала позицию в пользу выдачи исполлиста следующим образом.

Срок исковой давности

Исчисление срока исковой давности и определение начала его течения относятся к вопросам, которые суд решает по существу. Это значит, что надо пересматривать арбитражное решение. А это противоречит ч. 4 ст. 238 АПК, которая прямо запрещает государственным судам это делать.

Указы президента

Эти нормативные акты не применяются в спорной ситуации. Указы № 81 и 95 регулируют только финансовые отношения, а указ № 618 — корпоративные. Указ № 252 применяется только к подсанкционным лицам. Более того, ЦБ по запросу Certhon разъяснил, что все эти документы не ограничивают расчеты по внешнеторговым контрактам, к которым относится и спорный договор поставки.

«Недружественность» контрагента

Certhon указывал, что регистрация в недружественной стране — это не основание для отказа в судебной защите. Компания не принадлежит государству и не имеет отношения к оборонной или военной промышленности Нидерландов.

В итоге АС Краснодарского края встал на сторону российской компании и решил, что исполнение этого арбитражного решения будет противоречить публичному порядку России.

Решение кассации

Сначала окружной суд напомнил, что в выдаче исполлиста можно отказать только по основаниям из ст. 239 АПК. Но в рассматриваемом деле ни одно из этих условий неприменимо. Более того, суд первой инстанции не нашел никаких нарушений в процедуре рассмотрения спора, допущенных МКАС.

Далее кассация указала, что сейчас действует временный публично-правовой порядок и он запрещает исполнять обязательства перед лицами, в отношении которых Россия вела санкции или которые зарегистрированы в недружественных странах. Но суд совершенно правильно обратил внимание, что нет ограничений на сделки на поставку теплиц, отмечает Ирина Чеботарева, руководитель международной практики K&P.Group K&P.Group Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры: mid market) группа Банкротство (споры mid market) группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: mid market) группа Недвижимость, земля, строительство (mid market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Семейное и наследственное право группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Уголовное право × Есть некоторые запреты на займы, сделки с ценными бумагами, долями и недвижимостью с нерезидентами, но обычные внешнеторговые сделки не входят в этот список. Более того, нидерландская компания не состоит в российских санкционных списках. То есть действующее регулирование не препятствует выдаче исполлиста и не запрещает исполнение по трансграничным контрактам, разъяснил подход кассации Лысов.

Кроме этого, компании не освобождаются от обязанности оплатить как поставленный товар, так и те суммы, которые назначили арбитражным решением.

Несмотря на санкции, торговые отношения продолжаются, а один из залогов успешного взаимодействия с зарубежными партнерами — это возможность при возникновении спора получить исполнимое судебное решение.

Сергей Лысов, старший юрист Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Международные судебные разбирательства группа Международный арбитраж группа Семейное и наследственное право группа Антимонопольное право группа Банкротство (споры high market) группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Санкционное право группа Уголовное право группа Частный капитал Профайл компании ×

Дополнительно суд напомнил, что если, по мнению ответчика, определенный способ исполнения противоречит валютным ограничениям, то это не мешает ему заявить соответствующие доводы на стадии исполнительного производства, говорит Чеботарева.

Даже то, что сделка подпадает под ограничения, не влечет отказ в выдаче исполлиста. В ограничительных мерах предусмотрели не освобождения от исполнения как такового, а особый порядок по сделкам с компаниями из недружественных юрисдикций.

Ирина Чеботарева, руководитель международной практики K&P.Group K&P.Group Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры: mid market) группа Банкротство (споры mid market) группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: mid market) группа Недвижимость, земля, строительство (mid market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Семейное и наследственное право группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Уголовное право ×

Кроме этого, суд разъяснил вопрос о несоразмерности неустойки и судебных расходов. Он напомнил, что государственный суд может оценить размер вознаграждения в арбитражном решении. Но для этого нужны материалы третейского дела. В этом же споре сторона во время арбитража в МКАС не заявляла о несоразмерности неустойки, а первая инстанция не указала, почему присужденные суммы все-таки слишком большие. Дополнительно АС Северо-Кавказского округа напомнил о возможности отделить часть решения третейского суда, которая противоречит публичному порядку на основании п. 2 ч. 4 ст. 239 АПК.

Кассация отменила решение суда первой инстанции и передала дело в АС Краснодарского края на новое рассмотрение с учетом этих разъяснений.

На что влияет это решение?

Кассация пресекла неосновательные попытки освобождать российские компании от их обязательств со ссылкой на нарушения публичного порядка, объясняет Чеботарева.

«Ограничения, введенные актами президента и правительства, должны применяться точно и исключительно для достижения своих понятных целей. Их нельзя трактовать слишком расширительно. Иначе зарубежные поставщики потеряют определенность в возмездности операций», — продолжает юрист.

И на самом деле такой подход кассации должен играть на руку российским компаниям, говорит Лысов. Если решения МКАС нельзя будет исполнить в государстве, в котором их вынесли, то иностранные контрагенты принципиально не будут соглашаться на рассмотрение споров на территории России. А это значительно дороже и неудобнее для отечественных компаний, заключил юрист.

Диана Нижник