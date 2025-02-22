Кассация пересмотрит вопрос об аресте активов JPMorgan

Банк «Открытие» просил об обеспечительных мерах для американской кредитной организации, но первая и апелляционная инстанции отказали.

Арбитражный суд Московского округа принял к рассмотрению кассационную жалобу банка «Открытие». В ней заявитель просит об аресте денег и брендов JPMorgan Chase Bank и «Коммерческого банка «Дж. П. Морган банк интернешнл» в пределах суммы иска (дело № А40-250437/2024). Сумма требований составляет $5 млн (около 513 млн руб.)

История спора

Банк «Открытие» подал иск о солидарном взыскании долга с головной и дочерней компаний 16 октября 2024 года. Основания в карточке дела еще не уточнялись. В рамках заявления истец просил об обеспечительных мерах. Он ссылался на возможный ущерб из-за сокрытия активов в дальнейшем.

30 октября того же года Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении ходатайства. Первая инстанция тогда указала, что опасения «Открытия» не отражают каких-либо фактов по этому вопросу. Они только представляют субъективную оценку истца.

В середине января 9-й ААС подтвердил выводы и тоже отказал в аресте активов JPMorgan Chase Bank и банка «Дж. П. Морган банк интернешнл». Как следует из карточки дела, апелляционный суд повторно исследовал представленные доказательства, но не нашел оснований для изменения выводов АСГМ. Основная цель обеспечительных мер — укрепление гарантий реального исполнения решения, напомнил 9-й ААС. При этом доводы заявителя, по мнению суда, основаны лишь на предположениях.

JPMorgan — финансовая холдинговая компания. Она занимается инвестиционной деятельностью и оказанием банковских услуг как в потребительском сегменте, так и в корпоративном. По данным РБК, фирма получила почти пятую часть общей прибыли всех банков США за первые девять месяцев 2023 года. За январь — сентябрь того же года JPMorgan заработала в штатах около $38,9 млрд (18% от общего объема американского банковского сектора). Как сообщает «Интерфакс», за четвертый квартал 2024 года выручка компании в годовом выражении выросла на 11% и составила $42,77 млрд.

Процесс «Сбербанк КИБ» подал иск к восьми структурам JPMorgan

В апреле 2024 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил ходатайство ВТБ об аресте активов по иску к JPMorgan и его структурам (дело № А56-37388/2024). В рамках спора истец уже выиграл у американского банка $439,5 млн (более 45 млрд руб.) убытков. В начале октября того же года ВТБ подал еще два иска к структурам JPMorgan о взыскании в совокупном размере $155,8 млн (дела № А56-99242/2024 и № А56-99251/2024). По обоим из них суд наложил арест на все российские счета американского банка.

Помимо этого, 14 февраля инвестиционное подразделение Сбербанка, «Сбербанк КИБ», подал в АСГМ иск к восьми компаниями американской банковской группы JPMorgan (дело № А40-31426/2025). Среди ответчиков:

JPMorgan Emerging Europe;

Middle East & Africa Securities plc;

JPMorgan Chase Bank, N.A.;

J.P. Morgan Securities plc;

J.P. Morgan International Finance Limited;

JPMorgan Chase & Co.;

J.P. Morgan Capital Holdings Limited;

J.P. Morgan Limited;

российская «дочка» «Дж.П. Морган Банк Интернешнл».

Исковые требования «Сбербанк КИБ», сумма иска и другие данные пока неизвестны.

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