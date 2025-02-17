Госдеп США обвинил авиапоставщика в нарушении санкций

Уголовное дело возбудили в отношении самой компании и ее руководителей. Их подозревают в экспорте авиазапчастей в Россию.

Правительство США сообщило в пресс-релизе, что американская компания Flighttime Enterprises Inc., дочерняя структура российской Flighttime, якобы нарушила санкционный режим. Ее обвинили в незаконном экспорте авиационных деталей без необходимых для этого лицензий Минторга Штатов.

Среди обвиняемых:

Даниэла Фрири — гражданка США, проживает в Огайо;

Павел Иглин — гражданин России, проживает во Флориде по визе;

Марат Айсин — постоянный житель США, живет во Флориде.

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По версии правоохранителей, компания сознательно обходила санкции с 2022 года, использовала поддельные сертификаты, ложную маркировку и посредников. В обвинении указаны четыре незаконные сделки на общую сумму более $2 млн. Например, в июне 2022-го сотрудники Flighttime договорились о покупке вспомогательной силовой установки у американского поставщика за $395 000. Американский поставщик изначально выразил сомнения по поводу сделки из-за связей компании с Россией. Руководители фирмы заверили его, что деталь будет использоваться для пополнения запасов компании в Уэст-Честере. После этого конструкцию, предположительно, незаконно экспортировали для российской авиационной компании без необходимой лицензии.

Компании и сотрудникам предъявили обвинения:

в сговоре и нарушении Закона о реформе экспортного контроля (до 20 лет лишения свободы);

контрабанде (до десяти лет);

сговоре с целью контрабанды (до пяти лет);

отмывании денег (до десяти лет).

По данным Госдепа, дело расследуют ФБР и специализированное бюро расследований, а обвинения выдвинула прокуратура южного округа Огайо.

Право.ru