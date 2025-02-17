Понедельник , 17 февраля 2025

Госдеп США обвинил авиапоставщика в нарушении санкций

Zel Экономика

Уголовное дело возбудили в отношении самой компании и ее руководителей. Их подозревают в экспорте авиазапчастей в Россию.

Правительство США сообщило в пресс-релизе, что американская компания Flighttime Enterprises Inc., дочерняя структура российской Flighttime, якобы нарушила санкционный режим. Ее обвинили в незаконном экспорте авиационных деталей без необходимых для этого лицензий Минторга Штатов.

Среди обвиняемых:

  • Даниэла Фрири — гражданка США, проживает в Огайо;
  • Павел Иглин — гражданин России, проживает во Флориде по визе;
  • Марат Айсин — постоянный житель США, живет во Флориде. 

Санкции Великобритания ввела новые санкции

По версии правоохранителей, компания сознательно обходила санкции с 2022 года, использовала поддельные сертификаты, ложную маркировку и посредников. В обвинении указаны четыре незаконные сделки на общую сумму более $2 млн. Например, в июне 2022-го сотрудники Flighttime договорились о покупке вспомогательной силовой установки у американского поставщика за $395 000. Американский поставщик изначально выразил сомнения по поводу сделки из-за связей компании с Россией. Руководители фирмы заверили его, что деталь будет использоваться для пополнения запасов компании в Уэст-Честере. После этого конструкцию, предположительно, незаконно экспортировали для российской авиационной компании без необходимой лицензии.

Компании и сотрудникам предъявили обвинения:

  • в сговоре и нарушении Закона о реформе экспортного контроля (до 20 лет лишения свободы);
  •  контрабанде (до десяти лет);
  •  сговоре с целью контрабанды (до пяти лет);
  •  отмывании денег (до десяти лет).

По данным Госдепа, дело расследуют ФБР и специализированное бюро расследований, а обвинения выдвинула прокуратура южного округа Огайо. 

  • Право.ru
  • Новости

pravo.ru

Смотреть также

Высшая квалифколлегия рекомендовала судей КСОЮ

Из 20 поступивших на рассмотрение ВККС заявлений только девять получили рекомендацию коллегии. Одним кандидатам помешали …

Добавить комментарий

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта uchalinka.ru. Копирование разрешено, только с установкой активной( без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт uchalinka.ru. Ознакомьтесь с правилами сайта . Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Все права на материалы принадлежат их владельцам.
© Copyright 2025, All Rights Reserved