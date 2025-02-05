ФАС выдала предупреждения Ozon и Wildberries

Ранее компании автоматически включали товары в категорию распродажи и устанавливали размер скидок за счет продавцов без их согласия. Ведомство обязало маркетплейсы обеспечить добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия продавцов в акциях. В обратном случае последуют жесткие санкции.

Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждения Ozon и Wildberries из-за условий проведения акций на маркетплейсах, говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что доминирующие площадки внесли некоторые изменения: товары автоматически включали в распродажи за счет продавцов и без их согласия.

По мнению ФАС, подобные действия лишают предпринимателей права управлять ценами на собственные товары. Маркетплейсам необходимо создать прозрачный механизм участия продавцов в акциях и уведомить о нем службу до 25 февраля. Если требования предупреждения не выполнят в срок, ведомство возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства.

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