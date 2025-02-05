ФАС выдала предупреждения Ozon и Wildberries

Zel Экономика

Ранее компании автоматически включали товары в категорию распродажи и устанавливали размер скидок за счет продавцов без их согласия. Ведомство обязало маркетплейсы обеспечить добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия продавцов в акциях. В обратном случае последуют жесткие санкции.

Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждения Ozon и Wildberries из-за условий проведения акций на маркетплейсах, говорится на сайте ведомства. 

Отмечается, что доминирующие площадки внесли некоторые изменения: товары автоматически включали в распродажи за счет продавцов и без их согласия. 

По мнению ФАС, подобные действия лишают предпринимателей права управлять ценами на собственные товары. Маркетплейсам необходимо создать прозрачный механизм участия продавцов в акциях и уведомить о нем службу до 25 февраля. Если требования предупреждения не выполнят в срок, ведомство возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства. 

  • Право.ru
  • Бизнес

pravo.ru

Смотреть также

Активы на счетах типа «С» не попадут в конкурсную массу при банкротстве банка

Указ о соответствующих изменениях подписал президент. Владимир Путин подписал нормативный акт, который вносит изменения в …

Добавить комментарий

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта uchalinka.ru. Копирование разрешено, только с установкой активной( без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт uchalinka.ru. Ознакомьтесь с правилами сайта . Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Все права на материалы принадлежат их владельцам.
© Copyright 2025, All Rights Reserved