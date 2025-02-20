ФАС согласовала «Ригле» покупку 32 аптек

Так как после сделок у «Риглы» будет доминирующее положение, служба выдала еще и предписания для обеспечения конкуренции.

ФАС дала разрешение «Ригле» на покупку 32 аптек в Якутии, Забайкальском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Сахалинской, Магаданской областях и в Еврейском автономном округе.

Служба проанализировала, что после завершения сделок «Ригла» займет доминирующее положение в Камчатском и Хабаровском краях и в Сахалинской области. Компания сможет купить 16 аптек в этих регионах, но должна будет исполнить предписания ФАС об обеспечении конкуренции.

Новости компаний ФАС одобрила «Ригле» покупку региональных аптек

Так, «Ригле» нужно продавать не меньше двух торговых наименований препаратов в рамках каждого международного непатентованного наименования, которые входят в минимальный ассортимент необходимых для оказания медицинской помощи лекарств. Кроме этого, компания должна принимать решения о продлении или заключении договора на поставку препаратов и медицинских изделий на недискриминационных условиях.

ФАС указала, что будет контролировать исполнение предписаний. Если «Ригла» будет их нарушать, то служба может подать иск в суд и потребовать признать сделки недействительными.

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