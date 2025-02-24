ФАС оштрафовала банки за рекламу

В списке нарушителей «Альфа-банк», ВТБ, «Т-банк», «Газпромбанк». Общая сумма штрафов составила более 2,2 млн руб.

Федеральная антимонопольная служба опубликовала отчет о взысканиях с кредитных организаций за нарушение закона «О рекламе». Служба возбудила дела в отношении организаций, признала их рекламу ненадлежащей и выдала предписания о прекращении нарушений. Общая сумма штрафов составила более 2,2 млн руб. (ч. 1 ст. 14.3 КоАП).

Практика ФАС возбудила два дела против «Газпромбанка»

Сообщение «Альфа-банка» транслировали в телеэфире. В рекламе предлагали бесплатный счет для инвестиций, но иные важные сведения оформили мелким шрифтом и показывали внизу экрана в течение короткого времени. В другом ролике «Альфа-банк» использовал сравнительный оборот, запрещенный рекламными нормами. В нем кредитная организация назвала себя лучшим банком для бизнеса. Объективных критериев сравнения нет, а сноски были вновь трудны для восприятия.

Еще ФАС оштрафовала «Газпромбанк», который разместил информацию на рекламной конструкции в Москве. В ней сообщили о ставке по вкладу в размере 22%, но об остальных условиях предложения не упомянули.

Похожую наружную рекламу о ставке по вкладу 20% распространял и ВТБ. В ней аналогичные допсведения о финуслуге показывали на билборде в течение короткого времени трудным для восприятия способом.

В свою очередь, «Т-банк» разместил в своем мобильном приложении рекламный баннер Kaspersky Safe Kids без указания на рекламодателя или его сайт. В этом случае нарушение связано с отсутствием соответствующей пометки.

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