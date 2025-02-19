Экс-топов банка КБР признали виновными в хищении 400 млн руб.

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Фигурантов дела приговорили к лишению свободы. Сам банк находится в процедуре банкротства еще с 2016 года.

Лефортовский районный суд Москвы признал бывших председателя правления «Коммерческого банка развития» (КБР) Рафиса Яхина, его советника Ирину Ребенок и начальника управления кредитования Юлию Леонову виновными в хищении средств банка на сумму более 398 млн руб. (дело № 01-0026/2025) Фигурантов дела приговорили к лишению свободы: 

  • Яхина — на три с половиной года условно;
  • Ребенок — на четыре с половиной года;
  • Леонова — на четыре с половиной года.

Процесс Суд вынес приговор экс-топу «Финпромбанка» за хищение 8,6 млрд руб.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Агентства по страхованию вкладов на сумму похищенных средств, о чем последний сообщил в пресс-релизе.

В 2015 году Центральный банк отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. Тогда установили понижение качества активов КБР и «неадекватную ситуации оценку принятых в связи с этим рисков». В феврале 2016-го по заявлению банк признали банкротом и открыли конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначили АСВ.

В 2024 году суд признал бывшего исполняющего обязанности предправления Сергея Крылова виновным в хищении средств КБР. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. 

По состоянию на январь, согласно реестру требований, кредитная организация должна в рамках банкротства около 424 млн руб.

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