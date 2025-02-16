ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Регулятор отметил, что кредитная активность снижается, а население больше сберегает.

На первом заседании 2025 года Центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 21%. В декабре регулятор принял такое же решение. Это исторический максимум, к которому ЦБ пришел в октябре 2024 года, повысив ставку сразу на 200 б. п.

По итогам заседания ЦБ отметил, что инфляционное давление пока остается высоким, но совет директоров банка ожидает его снижения из-за охлаждения кредитной активности и роста объемов сбережений у населения.

Еще регулятор значительно пересмотрел прогнозы инфляции на этот год: если в октябре ожидали 4,5–5%, то сейчас — уже 7–8%. Возврат к цели в 4% прогнозируют в 2026 году. Но для достижения нужно продолжать жесткую кредитно-денежную политику.

Дополнительно ЦБ отметил изменения на рынке труда. Хотя уровень безработицы исторически низкий, есть предпосылки для возвращения экономики к сбалансированному росту: бизнес планирует сдержанно нанимать новых сотрудников и повышать зарплаты, снижается дефицит кадров и спрос на рабочую силу в отдельных отраслях.

Прогнозы аналитиков

Эксперты ожидали, что ЦБ сохранит ставку на уровне 21%. При этом уровень инфляции и индекс потребительских цен повышались. Поэтому эксперты рассматривали варианты повышения ставки на 100 или 200 б. п. Одновременно все были уверены, что регулятор не решится на снижение.

В начале этого года ЦБ предупредил, что приступит к снижению ставки только после устойчивого замедления инфляции.

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