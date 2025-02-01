ЦБ отложил публикацию данных об иностранных поставщиках платежных услуг

Zel Экономика

Приостановку продлили до конца 2025 года. Ее ввели три года назад на фоне введения антироссийских санкций.

Совет директоров Банка России продлил приостановку публикации сведений об иностранных поставщиках платежных услуг до 31 декабря 2025 года, говорится на сайте регулятора. Ее ввели в 2022 году на фоне введения санкций против России.  

Постановление

Летом 2023 года правительство подписало постановление, определяющее основания, при которых компании могут не раскрывать ряд корпоративных сведений. 

В перечень вошла информация о составе органов управления и контроля, аффилированных лицах, дочерних организациях, финансовых вложениях, операциях в иностранной валюте, оказании услуг, производимой продукции, контрагентах, закупках товаров, отраслевой структуре и другом.

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