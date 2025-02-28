Блиновская попросила отсрочку от отбывания наказания

Блогер объяснила просьбу тем, что у нее есть несовершеннолетние дети.

Во время заседания 27 февраля блогер Елена Блиновская попросила отсрочить ей отбывание наказания, поскольку у нее есть несовершеннолетние дети, передает корреспондент РБК. Обвиняемая напомнила, что у нее трое детей, которые учатся в школе, и еще четырехлетняя дочь. На основании этого Блиновская попросила рассмотреть возможность применить ст. 82 УК, которая позволяет суду отсрочить отбывание наказания женщине, если у нее есть ребенок младше 14 лет. Кроме этого, блогер обратилась к суду с просьбой учесть, что по инкриминируемым ей статьям предусмотрено не только лишение свободы, но и другие виды наказания.

Дело Блиновской

В апреле 2023 года блогера задержали (дело № 01-0075/2025). Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК), легализации доходов, полученных преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК) и в неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК).

Долг блогера перед бюджетом составил 1,4 млрд руб.: 918 млн руб. — задолженность по налогам, а остальная часть — пени и штрафы.

С января 2024 года Блиновская находится в СИЗО. В конце августа прошлого года начался судебный процесс, на котором блогер признала вину в уклонении от уплаты налогов.

В октябре она погасила более 320 млн руб. Позже с ее счетов сняли арест. А в ноябре того же года Блиновскую признали банкротом (дело № А40-122102/2024).

Прокурор выступил против отсрочки наказания. «Мы считаем, что отсрочка не должна быть использована, поскольку у детей есть отец, бабушки и дедушки, и дети не мешали Блиновской нарушать закон», — сказал он.

Ранее сторона обвинения запросила для Блиновской шесть лет лишения свободы. Это основное наказание, которое прокурор предлагает назначить по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. При этом сторона обвинения согласна освободить Блиновскую от ответственности за неуплату налогов из-за истечения срока давности, ограничившись штрафом в 1,5 млн руб.

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