Вышел первый в 2025 году бюллетень ВС

В сборник за январь вошли ключевые позиции Верховного суда в 2024-м: разъяснения об уплате госпошлин, обзор судебной практики и отдельные кейсы.

На официальном сайте Верховного суда опубликовали «Бюллетень № 1 2025 года». В издании напомнили о вышедшем в ноябре постановлении Пленума ВС о госпошлинах. Согласно документу, некоторые положения прошлых разъяснений утратили силу, а другие больше не применяются. Например, подавший заявление о пересмотре дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам теперь тоже обязан уплачивать пошлину. Потеряли актуальность и разъяснения о том, что обжалование действий и постановлений судебного пристава не требует внесения платы.

Практика ВС решил судьбу публичного сервитута

Еще в бюллетень вошло дело о судьбе публичного сервитута, который препятствует пользованию участком (№ А41-83261/2022). Газораспределительная компания оформила его, чтобы обеспечить доступ к газу на складе предпринимателя. Этому возразил местный совхоз, который утверждал: нельзя строить газопровод в месте расположения инженерного сооружения системы мелиорации и ценных сельскохозяйственных угодий. ВС прислушался к этим доводам и предписал первой инстанции тщательнее оценить их.

Помимо этого, в издание включили обзор судебной практики, который вышел в конце ноября. В нем напомнили о важных позициях коллегий ВС за прошедший год:

в гражданской — об ограничениях на валютные операции, возврате денег за юруслуги, наследовании с иностранным элементом, порядке выселения из приватизированного жилья;

экономколлегии — о правилах взыскания лизинговых платежей, запрете одностороннего изменения банковской комиссии, защите персональных данных, применении неустойки в период моратория;

административной — о переводе осужденного, возвращении кассационной жалобы, сроках действия водительских удостоверений;

уголовной — о квалификации убийства из хулиганских побуждений, определении значительного ущерба при краже, учете малолетних детей при назначении наказания, недопустимости вменения двойной роли организатору преступления.

Кроме того, в обзор попали подробные разъяснения ВС о том, как нужно платить госпошлины по обновленным правилам и повышенным ставкам.

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