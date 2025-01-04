ВС рассмотрел спор о мнимой сделке предприятия

Пензенское предприятие продало бизнесмену недвижимость, которую тот почти сразу сдал ему в аренду. Администрация города попыталась оспорить сделку, но суды не нашли оснований для этого. ВС согласился, что сделка была мнимой, и разъяснил, что важен не размер ущерба, а то, что сделка невыгодная.

В 2018 году при реорганизации МУП «Пензагорстройзаказчик» в акционерное общество администрация Пензы в числе прочего передала в уставный капитал компании одноэтажное здание и участок под ним. 30 апреля 2020 года компания продала недвижимость предпринимателю Михаилу Рыжову, а уже через день предприниматель передал здание обратно продавцу, но уже в аренду.

Практика ВС посчитал срок для признания сделки мнимой

Узнав о сделке, администрация попыталась ее оспорить (дело № А49-842/2022). Истец полагал, что директор компании и предприниматель вступили в сговор, в результате которого предприятие лишилось производственно-складского комплекса. Три инстанции отказали заявителю. Они посчитали, что стороны добровольно заключили и реально исполнили оба договора — купли-продажи и аренды. Кроме того, оценка и судебная экспертиза не установили, что цена продажи недвижимости существенно занижена.

Администрация города не согласилась с такими выводами и подала кассационную жалобу в Верховный суд. Она указывала, что считает сделку мнимой. Во-первых, договор заключили в ущерб предприятию, поскольку директор продал основной актив по заниженной цене. Судебная экспертиза подтвердила занижение цены на 24,57%, а независимые эксперты указали, что стоимость снизили на 43%.

Во-вторых, есть признаки сговора между сторонами. Предприятие после продажи имущества стало зависимым от бизнесмена, который почти сразу сдал в аренду полученные объекты. Более того, стороны не получили согласие администрации на сделку, а потом попытались скрыть ее.

Верховный суд внимательно рассмотрел отношения между продавцом и покупателем и подтвердил доводы администрации об аффилированности сторон: компания взяла в долг 12 млн руб., а потом продала имущество сыну займодавца и бывшего сотрудника администрации, отвечающего за МУП. Нижестоящие суды не оценили и то, что имущество на следующий день снова поступило в пользование продавца. Все это говорит о мнимости сделки и желании сторон причинить предприятию ущерб. В этом случае заниженная на 24,75% цена сама по себе не играет роли. Ведь важен не размер ущерба, а то, что сделка невыгодна. При новом рассмотрении дела замечания ВС необходимо учесть, напомнила экономколлегия и вернула дело в АС Пензенской области.

Право.ru