ВС признал незаконной комиссию ВТБ

Банк установил для организаций повышенную комиссию за переводы физлицам. Компания посчитала это заградительным тарифом, который взимают без объективных причин.

Коноковский молочный завод № 1 в 2012 году открыл счет в банке ВТБ. По правилам обслуживания банк взимает комиссию 10%, если организация переводит на счет физлиц в другом банке больше 5 млн руб. В 2022 году молочный завод перевел гражданину 6 млн руб. Банк списал за эту операцию 10% комиссии, то есть 600 000 руб. Компания посчитала, что ВТБ списал комиссию необоснованно, и обратилась в суд (дело № А40-44342/2023).

Законодательство ВС запретил банкам вводить новые комиссии

Истец требовал взыскать с банка 600 000 руб. неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими деньгами. Суды отказали организации в удовлетворении требований. Они указали, что банк списал комиссию в рамках договора о комплексном банковском обслуживании. Компания знала условия обслуживания и добровольно подписала соглашение с кредитной организацией. В кассационной инстанции истец дополнительно заявил, что у такой повышенной комиссии нет экономического обоснования. Но этот довод суд тоже отклонил, потому что компания не заявляла его в других инстанциях.

В Верховном суде компания доказывала, что повышенная комиссия – заградительный тариф, который экономически не оправдан. Экономколлегия поддержала доводы заявителя. Вводя повышенные тарифы на переводы физлицам, банк заведомо недобросовестно пользуется своими правами и подрывает ожидания клиентов. ВС установил, что комиссия «имеет признаки заградительного тарифа, препятствующего совершению законной банковской операции клиента». На это нужно обратить судам при новом рассмотрении дела.

Артём Козлов