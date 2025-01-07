ВС оценит включение НДС при расчете сальдо

Стороны расторгли договор лизинга автомобиля и обратились в суд за расчетом встречных требований. Три инстанции заняли сторону лизингодателя, который не включил в сальдо сумму НДС за продажу машины. Ответчик указал на это в своей жалобе в экономколлегию.

14 марта 2022 года «Интерлизинг» и «Бухгалтерское бюро «Профи» заключили договор лизинга на автомобиль на общую сумму 14,6 млн руб. Выкупная цена машины составила 7,8 млн руб., а остальное — лизинговые платежи. Пени за каждый день просрочки определили на уровне 0,3% от суммы невыплаченных средств. Стороны договорились, что в расчете сальдо встречных обязательств подлежат учету штрафные санкции, убытки лизингодателя, плата за несвоевременный возврат автомобиля и потери лизингодателя по налогу на прибыль.

13 июля 2022-го «Интерлизинг» уведомил контрагента о расторжении договора в связи с двумя подряд просрочками. Через 12 дней «Профи» вернуло машину, а спустя два месяца ее продали за 6 млн руб. Контрагенты не сошлись в расчетах встречных обязательств и обратились в суд за разрешением спора (дело № А56-19366/2023).

Практика ВС разобрался с подсчетом сальдо по договору лизинга

Первая инстанция заняла сторону лизингодателя и указала, что сальдо сторон сложилось в его пользу. Суд исходил из прямого толкования положений условий договора. А «Профи» якобы неверно применил выкупную цену авто при расчете. Кроме того, при реализации машины лизингодатель вел себя добросовестно, заключила первая инстанция. Апелляция и кассация поддержали выводы суда и отметили, что нет доказательств продажи по заниженной цене и намеренного причинения имущественного вреда ответчику.

«Профи», настаивая на неправомерном снижении стоимости авто, подало кассационную жалобу в Верховный суд. Заявитель указал, что лизингодатель уменьшил цену на ставку НДС в размере 1 млн руб. при расчете сальдо. «Профи» представило встречные обязательства с учетом всей суммы от продажи машины вместе с налогом. По мнению заявителя, суды нарушили баланс интересов, когда применили несправедливые условия договора. Помимо этого, ответчик напомнил о запрете начисления неустойки в период моратория.

Экономколлегия оценит доводы «Профи» 16 января 2025 года, жалобу на рассмотрение передала судья ВС Рамзия Хатыпова.

Даниил Панков