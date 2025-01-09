ВККС рекомендовала зампредов пяти судов

Речь о Втором и Пятом кассационных судах, Приморском краевом и Кировском областном судах и Верховном суде Татарстана. Коллегия поддержала кандидатуры Евгения Чуманова, Рината Шакирова, Александра Поминова, Дмитрия Суркова и Николая Герасимова. Верховный суд и Совет судей выбор одобрили.

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала следующих кандидатов на должности заместителей председателей судов:

Евгения Чуманова, зампреда Второго кассационного суда общей юрисдикции, — на должность зампреда Второго кассационного суда общей юрисдикции;

Рината Шакирова, зампреда Пятого кассационного суда общей юрисдикции, — на должность зампреда Пятого кассационного суда общей юрисдикции;

Александра Поминова, зампреда Приморского краевого суда, — на должность зампреда Приморского краевого суда;

Дмитрия Суркова, судью Кировского областного суда, — на должность зампреда Кировского областного суда.

Самый большой конкурс был на позицию зампреда Верховного суда Татарстана — на нее претендовали три судьи:

Николай Герасимов, судья Шестого кассационного суда общей юрисдикции;

Олег Соколов, председатель Кировского суда Казани;

Марсель Фахриев, судья Верховного суда Татарстана.

Председатели Верховного суда и Совета судей Ирина Подносова и Виктор Момотов поддержали кандидатуру Герасимова. Посовещавшись, ВККС согласилась с решением коллег.

Карьера

Евгений Чуманов

С 1993 по 2012 год работал в органах прокуратуры:

с 1993 по 2003 год — различные должности в прокуратуре Кемеровской и Нижегородской областей;

с 2003 по 2007 год — помощник заместителя генерального прокурора по особым поручениям;

с 2007 по 2012 год — заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры в Приволжском федеральном округе.

В 2012 году назначен судьей Нижегородского областного суда. В 2018–2019 годах — председатель судебного состава по рассмотрению уголовных дел в кассационном порядке.

В 2019 году стал заместителем председателя Второго кассационного суда общей юрисдикции.

Ринат Шакиров

В 2011 году назначен судьей Верховного cуда Башкортостана.

С 2019 года работает заместителем председателя Пятого кассационного суда общей юрисдикции.

Александр Поминов

С 2001 по 2009 год работал в органах прокуратуры — от следователя районной прокуратуры до заместителя начальника управления прокуратуры Приморского края.

В 2009 году назначен судьей Первореченского суда Владивостока.

С 2012 года — судья Приморского краевого суда.

В 2019 году занял позицию заместителя председателя Приморского краевого суда.

Дмитрий Сурков

С 2005 по 2010 год — судья Кировского гарнизонного военного суда.

В 2010–2014 годах — заместитель председателя Первомайского суда Кирова.

В 2014 году назначен судьей Пермского гарнизонного военного суда.

С 2017 года работает судьей Кировского областного суда.

Николай Герасимов

С 2000 по 2004 год был судьей Димитровградского городского суда. С 2006 года — председатель суда.

В 2022 году назначен судьей Шестого кассационного суда общей юрисдикции.

Олег Соколов

В 2010 году избран мировым судьей судебного участка № 5 Зеленодольского суда Татарстана.

В 2012 году назначен судьей Верховного cуда Татарстана.

В 2019 году стал председателем Кировского суда Казани.

Марсель Фахриев

В 2007 году назначен председателем Бавлинского суда Татарстана.

С 2009 года занимает должность судьи Верховного cуда Татарстана.

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