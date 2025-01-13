Понедельник , 13 января 2025

ВККС поддержала кандидатуру председателя Седьмого кассационного суда

Zel Экономика

Коллегия рекомендовала председателя Ивановского областного суда Александра Малышкина. Верховный суд и Совет судей с решением согласились.

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала председателя Ивановского областного суда Александра Малышкина на должность председателя Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. Председатели Верховного суда и Совета судей Ирина Подносова и Виктор Момотов также поддержали кандидата.  

Карьера

Малышкин начал работу в судебной системе в 1987 году стажером Муромского городского суда. Уже через год был назначен судьей Александровского городского суда Владимирской области, а в 1995 году — судьей того же суда без ограничения срока полномочий.

В 2006 году назначен на должность судьи Верховного суда. 

В 2009 году вернулся во Владимирский областной суд на должность председателя. В 2015-м повторно назначен на должность. 

С 2020 года работает председателем Ивановского областного суда.

  • Право.ru
  • ВККС

pravo.ru

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