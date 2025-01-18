ВККС открыла 17 новых вакансий

Zel Экономика

Квалифколлегия ищет пять зампредов и 12 судей.

Высшая квалификационная коллегия судей открыла вакантные должности:

  • заместителя председателя Первого кассационного суда общей юрисдикции;
  • заместителя председателя Седьмого кассационного суда общей юрисдикции;
  • двух судей Первого кассационного суда общей юрисдикции;
  • заместителя председателя Краснодарского краевого суда;
  • судьи Арбитражного суда Уральского округа;
  • судьи Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда;
  • судьи Тринадцатого арбитражного апелляционного суда;
  • заместителя председателя Арбитражного суда Республики Хакасия;
  • судьи 2-го Западного окружного военного суда;
  • заместителя председателя Владивостокского гарнизонного военного суда;
  • судьи Владикавказского гарнизонного военного суда;
  • двух судей Донецкого гарнизонного военного суда;
  • судьи Новороссийского гарнизонного военного суда;
  • судьи Реутовского гарнизонного военного суда;
  • судьи Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда.

Документы принимают до 17 февраля. Заявление можно подать с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу — с 10:00 до 16:45 по адресу: Москва, ул. Баррикадная, д. 8, стр. 4, каб. № 105 и 112.

До 20 января можно еще подать документы на должности председателя, четырех зампредов и пять судей.

  • Право.ru
  • ВККС

pravo.ru

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