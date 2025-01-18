ВККС открыла 17 новых вакансий

Квалифколлегия ищет пять зампредов и 12 судей.
Высшая квалификационная коллегия судей открыла вакантные должности:
- заместителя председателя Первого кассационного суда общей юрисдикции;
- заместителя председателя Седьмого кассационного суда общей юрисдикции;
- двух судей Первого кассационного суда общей юрисдикции;
- заместителя председателя Краснодарского краевого суда;
- судьи Арбитражного суда Уральского округа;
- судьи Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда;
- судьи Тринадцатого арбитражного апелляционного суда;
- заместителя председателя Арбитражного суда Республики Хакасия;
- судьи 2-го Западного окружного военного суда;
- заместителя председателя Владивостокского гарнизонного военного суда;
- судьи Владикавказского гарнизонного военного суда;
- двух судей Донецкого гарнизонного военного суда;
- судьи Новороссийского гарнизонного военного суда;
- судьи Реутовского гарнизонного военного суда;
- судьи Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда.
Документы принимают до 17 февраля. Заявление можно подать с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу — с 10:00 до 16:45 по адресу: Москва, ул. Баррикадная, д. 8, стр. 4, каб. № 105 и 112.
До 20 января можно еще подать документы на должности председателя, четырех зампредов и пять судей.