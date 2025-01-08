ВККС ищет зампредов и судей

Открыты вакансии в пять судов. Заявления от претендентов принимаются до 5 марта.

Высшая квалификационная коллегия судей открыла вакансии на должности заместителя председателя Четвертого кассационного суда общей юрисдикции и зампреда Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также требуются судьи в Первый, Пятнадцатый и 21 ААС.

В этом сюжете

ВККС открыла более 200 вакансий в присоединенных регионах 2 февраля, 13:52

Кандидаты на должности могут подать заявления до 5 марта по адресу: 125993, г. Москва, ул. Баррикадная, 8, строение 4, каб. № 105. С понедельника по четверг передать документы можно с 10:00 до 18:00, в пятницу — с 10:00 до 16:45.

Ранее ВККС также объявила об открытии более 200 вакансий в судах Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. В ДНР требуются 15 председателей, 11 зампредов и 125 судей, в ЛНР — один председатель и 21 судья. В Запорожской области нужны три зампреда и 17 судей, в Херсонской — девять председателей, восемь зампредов и 46 судей.

Право.ru